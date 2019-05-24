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Orman Dairesi yangın tehlikesine dikkat çekti

Orman Dairesi yangın tehlikesine dikkat çekti

24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
Orman Dairesi yangın tehlikesine dikkat çekti

Orman Dairesi,  Meteoroloji Dairesi verilerine göre 29 Mayıs’a kadar ülke genelinde sıcak ve rüzgârlı hava etkili olacağı için ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı.

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Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, yangınların yüzde 99,1’inin insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) çıktığı belirtilerek,.”Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşlarımız, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınlar, hem ülkemizin milli serveti olan ormanlarımızı hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanlarımızı tehlikeye atmaktadır” denildi. 

Vatandaşların görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan “Alo 177” Orman Dairesi’ne veya yangın ihbar hattı “Alo 199” İtfaiye’ye haber vermeleri istenen açıklamada, herhangi bir yangın olayında  tüm vatandaşların  yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmalarının  hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, herhangi bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde vatandaşların azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini önemi vurgulandı.
 

Son Güncelleme: 24.05.2019 12:56
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