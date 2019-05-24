Orman Dairesi yangın tehlikesine dikkat çekti

Orman Dairesi, Meteoroloji Dairesi verilerine göre 29 Mayıs’a kadar ülke genelinde sıcak ve rüzgârlı hava etkili olacağı için ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Vatandaşların görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan “Alo 177” Orman Dairesi’ne veya yangın ihbar hattı “Alo 199” İtfaiye’ye haber vermeleri istenen açıklamada, herhangi bir yangın olayında tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek, yangını söndürmeye çalışmalarının hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, herhangi bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde vatandaşların azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini önemi vurgulandı.

