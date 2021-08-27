Orman Dairesi'nden duyuru

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin havanın daha da ısınacağı uyarıları üzerinde ikinci bir duyuruya kadar, her ne sebeple olursa olsun orman alanlarına giriş için izin alınması, izin için en de yakın Orman İstasyonuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Karzaoğlu, ayrıca Orman Dairesi tarafından izinlendirilmiş “ateşli” piknik alanları dışında ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, izinlendirilmiş piknik alanlarında kontrollü bir şekilde mangal yakılabileceğini belirtti.

Karzaoğlu, en küçük dumanın dahi 177 veya 199’a bildirilmesinin yangına erken müdahale için çok önemli olduğunu da hatırlattı



