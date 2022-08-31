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Orman Dairesi'nden duyuru

31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:45
Orman Dairesi'nden duyuru

Orman Dairesi Müdürlüğü, gelecek günlerde sıcaklığın nispeten düşmesi ve bağıl nemin yükselmesi beklendiğini belirterek, yarından itibaren ateşli piknik alanlarında ateş yakılmasına izin verileceğini duyurdu.

Daire, ateşli piknik alanları dışında ateş yakma yasağının devam ettiğine dikkat çekti ve ateşli piknik alanlarında yakılan mangalların, alandan ayrılmadan önce söndürüldüğünden emin olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın tedbirleri konusunda hassas olunması çağrısında bulunulan Orman Dairesi Müdürlüğü açıklamasında, mevcut diğer yangın tedbirleri de şu şekilde hatırlatıldı:

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Vahşi depolama yapılan çöplüklerde yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

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Son Güncelleme: 31.08.2022 18:56
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