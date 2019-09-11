Orman Dairesi: “Kantara yangınıyla ilgili bazı haber ve fotoğraflar gerçekleri yansıtmıyor”

“14.30 SIRALARINDA YANGIN İHBARI ALINDI. 10 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EKİBİ YANGIN YERİNE ULAŞTI, 15.30 SULARINDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

Orman Dairesi, Kantara’da geçtiğimiz Pazar çıkan yangınla ilgili bazı haberlerin ve fotoğrafların gerçekleri yansıtmadığını belirterek daire bünyesindeki Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinin Kantara’daki yangına anında müdahale ederek büyümesini engellediğini kaydetti.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yazılı açıklamasında, Kantara yangınına 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 25 kişilik ekiple müdahale ederek, Kantara gibi elit ormanlarının bulunduğu bölgenin zarar görmesini engelledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

YANGIN BİR SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Karzaoğlu, 8 Eylül Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kantara bölgesinde orman yangını başladığı bilgisinin, Orman Dairesi’ne bağlı Alo 177 Orman Yangını Bilgi Hattı'na bildirildiğini, 10 dakika sonra 14.40’ta Kantara Bölge Şefliği'ne bağlı ilk müdahale ekibinin olay yerine ulaştığını ve yangına müdahale etmeye başladığını; yangının 15.30 sularında tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.



“Yangının başlamasından kısa bir süre sonra, yangın ile ilgili aslı olmayan ve abartılarak anlatılan haberler yayınlanmaya başlanmış ve sosyal medya aracılığı ile de olay yeri ile ilgisi olmayan fotoğraflar paylaşılmıştır” ifadelerine yer veren Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, dağlık ve ormanlık alanda olduğu için ekiplerin zorlanmasına neden olsa da zamanında müdahale edilmiş olmasının çıkan yangının korkutucu boyutlara ulaşmasını engellediğini kaydetti.Çıkan bazı haberlerde, yangının büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığının yazıldığını hatırlatan Karzaoğlu, “Böyle bir şeyin aslı olmadığı gibi çıkan yangına ilk ulaşan ekiplerin Orman Dairesi ekipleri olduğu ve ilk müdahalenin tam zamanında yapılmaya başlandığı gerçeği haberlere yansıtılmamıştır. Dairemiz bünyesinde oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ile Kantara yangınına anında müdahale edilmiş ve yangının büyümesi engellenmiştir” dedi.Orman Dairesi’ne bağlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, Polis İtfaiyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, İskele Belediyesi ve sivil vatandaşların desteği ile çıkan yangının kontrol altına alındığını belirten Orman Dairesi Müdürü Karazaoğlu, yangın sonucunda, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde 60 servi, 1 kızıl çam, ardıç, sandal ağacı ve yabani zeytinden oluşan makiliğin tamamen yandığını belirtti.