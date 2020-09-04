Orman Dairesi: “9 Eylül tarihine kadar yangın riski olasılığı çok yüksek”

TÜM ORMAN YOLLARI HER TÜRLÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILARAK, ATEŞLİ PİKNİK YASAKLANDI

Orman Dairesi, 9 Eylül tarihine kadar, ülke genelinde aşırı sıcak ve nemli havanın etkili olacağı ve yangın riski olasılığının çok yüksek olduğunu duyurdu.

Orman Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Fasıl 60 Orman Yasası Madde 14 altında oluşturulan Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü'nün 18. Maddesi gereğince Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından tüm orman yollarının her türlü araç trafiğine kapatılarak, ateşli pikniğin yasaklandığı açıklandı.

Öte yandan 6 Eylül tarihinde 2. ince av başlayacağından, avcıların mağdur olmaması bakımından K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile görüşülüp ortak kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

“K.K.T.C. Avcılık Federasyonu'na bağlı av koruma görevlileri ve Orman Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı Orman Memurları birlikte devriye gezip, gün sonu rapor hazırlayacaktır

Orman arazilerinde her türlü ateş yakılması (mangal ateşi, kahve ateşi vb.) yasak olacaktır.

Sadece 6 Eylül tarihinde, avcılar için ormanlara araçla girmek serbest olacaktır.

Araziye araçları ile giren avcıların araçlarını, orman yollarını kapatmayacak şekilde park etmeleri gerekmektedir.

Orman sahalarında her türlü çöpün bırakılması yasaktır.”