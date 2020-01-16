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Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 17’nci Orkide Yürüyüşü, 1 Mart Pazar günü yapılacak.

Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 17’nci Orkide Yürüyüşü, 1 Mart Pazar günü yapılacak.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:27
Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 17’nci Orkide Yürüyüşü, 1 Mart Pazar günü yapılacak.

Parkurda yapılan değişiklik nedeniyle bu yıl yürüyüş Bufavento’dan başlayacak, Taşkent Piknik Alanı’nda sona erecek.

Orkide Yürüyüşü’nün detayları ve güzergahta yapılan değişiklik Telsim Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Camgöz, yaptıkları araştırmalar ile Kıbrıs’taki kanser vakalarını inceleyen tek vakıf olduklarını ifade ederek, 2002 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Camgöz, kanserin, tüm insanlığı etkileyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, günümüzde hayatın kaçınılmazları arasına giren bu hastalıkla mücadele yollarını belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

KKTC’de topraktaki metallerin etkilerinin neler olduğuyla ilgili bir çalışmanın sürdüğünü de anlatan Camgöz, “Topraktaki metallerin etkileri nelerdir, bizlere geçer mi, geçerse nereler sebep olur. Kadmiyum seviyesi ülkede tehlikeli bir boyuttadır. Bu da araştırılıyor” dedi.

Camgöz, orkide yürüyüşüne her yıl katılımın daha fazla olduğuna da dikkat çekerek, tüm halkı 1 Mart’ta Bufavento Parkuru’nda yapılacak yürüyüşe davet etti.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Telsim’in ülkedeki 25’inci yılını kutladığını ifade ederek, bu süre içinde kansere karşı verilen mücadeleye 17 yıldır destek vermekten dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Tanpınar, bu yıl farklı bir güzergahı kullanacaklarını da söyleyerek, “Yürüyüş bu yıl Bufavento – Taşkent Piknik alanı üzerinde yapılacak. 9 kilometrelik düz bir güzergahta, Beşparmak sıradağları yürünecek ve Taşkent’te bölge halkının da yiyecek ve kültürel katkısı ile etkinlik sonlanacak” dedi.
Basın toplantısında 17’nci Orkide Yürüyüşü’ne destek veren diğer sponsorlar Lemar, Play FM ve Özerlat Kahve’nin temsilcileri de birer konuşma yaparak, herkesi yürüyüşe katılmaya davet etti.

(BRT/HA)
 

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