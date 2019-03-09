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Orkide Festivali Hisarköy’de Başladı

ÖZYİĞİT: “ÜLKENİN GÜZELLİKLERİNİ KORUMAK, TANITMAK VE YAŞATMAK ÖNEMLİ. BUNU EĞİTİM ALANINA DA YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Orkide Festivali Hisarköy’de Başladı

ÖZYİĞİT: “ÜLKENİN GÜZELLİKLERİNİ KORUMAK, TANITMAK VE YAŞATMAK ÖNEMLİ. BUNU EĞİTİM ALANINA DA YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Orkide Festivali Hisarköy’de Başladı

ÖZYİĞİT: “ÜLKENİN GÜZELLİKLERİNİ KORUMAK, TANITMAK VE YAŞATMAK ÖNEMLİ. BUNU EĞİTİM ALANINA DA YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

ŞEMİ: “AMACIMIZ ORKİDELERİN KORUNMASI KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK ”

AKTUĞ: “32 ORKİDE TÜRÜNDEN 17’Sİ HİSARKÖY’DE.  BU GÜZELLİKLERİ GÖRMEK İSTEYENLER MUTLAKA KÖYÜ ZİYARET ETMELİ”

Lefkoşa, 9 Mart 19 : 9’uncu Hisarköy Geleneksel Orkide Festivali bugün düzenlenen törenle başladı.

Renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, yarın da gün boyunca devam edecek.

Lapta Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneği işbirliğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hisarköy Geleneksel Orkide Festivali açıldı.

Köy meydanında yer alan festivalin açılışına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleriyle bölge halkı katıldı. Festivalin açılışında ilk olarak kurdele kesimi yapıldı ve standtlar gezildi.

ÖZYİĞİT

Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında, ülkenin güzelliklerini korumak, tanıtmak ve yaşatmanın önemine dikkati çekerek, bunu eğitim alanına da yaymak ve çocukların bu güzellikleri bilmelerine olanak sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Özyiğit, yok olmaya yüz tutmuş orkidelerin koparılmaması, doğal yaşamlarında korunması adına bu festivalin önemli bir farkındalık yaratacağına inanç belirterek, festivalin ayrıca kaynaşma, dayanışma ve üretim anlamında da önem taşıdığını belirtti.

ŞEMİ

Hisarköy Muhtarı Can Polat Şemi, festivali düzenlemekteki amaçlarının Kıbrıs’ta ve Hisarköy’de yetişmekte olan ve birçoğu tükenmeye yüz tutmuş orkidelerin korunması konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şemi, böylece köyün kültürel olarak tanıtılmasına da katkı sağladıklarını ifade etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da ülkedeki kültürel zenginliklerin korunması, orkidelerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve KKTC turizmine katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını kaydetti.

Lapta Belediye Başkanı ülkedeki güzellikleri görmek isteyenleri Hisarköy’e davet etti.

Aktuğ, “ Ülkemizdeki 32 orkide türünden 17 tanesi Hisarköy’de yetişiyor. Bu  güzellikleri görmek isteyenler mutlaka köyü ziyaret etmelidir” dedi.

Aktuğ, Belediye olarak bu tür festivallere önem verdiklerini ve Mart ile Nisan ayı boyunca 9 ayrı etkinliğe daha ev sahipliği yapacaklarını belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Köy Muhtarı Can Polat Şemi tarafından Bakan Özyiğit’e günün anısına hediye takdim edildi. Festival, çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileriyle sürdü. Festivalde stantlar kurularak yerli ürünler satışa sunuluyor.

(BRT-RÇ/HÖ)                         FOTOĞRAFLI

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