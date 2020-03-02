Orkide yürüyüşü yapıldı

Kanser Araştırma Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 17’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü, KKTC Telsim ana sponsorluğu Bufavento-Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km’lik parkurda gerçekleşti.

“Kanseri yenmek için yürüyoruz” sloganı ile gerçekleşen etkinliğe,KKTC Telsim’in yanısıra, Lemar, BigRentTrading, Bigibox, Özerlat ve Play FM destek verdi.

Yürüyüşe Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katıldı.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kansere karşı mücadeleyi misyon edindiklerini belirterek, kanser konusunda Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapan tek vakıf olduklarını kaydetti.



Camgöz, kanser konusunun birlikte hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, her yıl vakıf olarak ilerleme raporu yayınladıklarını ve kanser ile ilgili çalışmalarda geldikleri durumu kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.Katılımcılara dağıtılan yürüyüş çantalarında yer alan 2019 yılına ait raporun incelenmesini de isteyen Camgöz, bu bilgilerin paylaşılmasını ve anlaşılmayan noktaların KAV’a iletilerek bilgi talep edilmesini beklediklerini ifade etti.Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılacak.