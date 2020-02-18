banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120130
ALTIN
309.631
DOLAR
6.0632
STERLİN
7.9060
EURO
6.5678
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 1 Mart Pazar Lefke’de yapılacak

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü”nün 10.su, 1 Mart Pazar günü Lefke'de gerçekleştiriliyor.

“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 1 Mart Pazar Lefke’de yapılacak

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü”nün 10.su, 1 Mart Pazar günü Lefke'de gerçekleştiriliyor.

18 Şubat 2020 Salı 09:34
“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 1 Mart Pazar Lefke’de yapılacak
banner337

 Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Tüm basınımızı ve ilgi duyan halkımızı bu anlamlı yürüyüşümüze davet etmek istiyoruz” denildi.

Açıklamaya göre, sabah 09:00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacak. Günün anlam ve önemi için konuşma, yürüyüş hakkında bilgi verme ve halk dansları ekibinin gösterileri sonrasında, saat 10:00 itibarıyla yürüyüş başlayacak.

Açıklamaya göre, yürüyüş LAÜ, Lefke Belediyesi’nin paydaşlığında ve  katkılarıyla gerçekleşecek.

Katılımcılara katılım belgesi yanında, su ve yiyecek ikramında da bulunulacak. Yaklaşık 6.7 km. olan yürüyüş çerçevesinde, “flora ve faunanın zenginliği yanında güzel manzarasıyla bilinen parkur” keşfedilecek.

banner317
Dernek Başkanı Türkay Fotalı imzalı açıklamada, “Doğada yürümeyi, fotoğraf çekmeyi  ve farklı bir gün yaşamayı düşünen tüm doğaseverleri ve çevrecileri bu etkinliğimize davet ediyoruz” denildi.

banner335
Son Güncelleme: 18.02.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex, greyfrut bakiye bedellerinin Cuma'dan itibaren ödeneceğini duyurdu
Cypfruvex, greyfrut bakiye bedellerinin Cuma'dan itibaren ödeneceğini duyurdu
“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor
“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor
Meclis Genel Kurulu toplandı...
Meclis Genel Kurulu toplandı...
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve Maraş
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve Maraş

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim