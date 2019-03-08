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Örgütlerden 8 Mart yürüyüşüne çağrı

Örgütlerden 8 Mart yürüyüşüne çağrı

08 Mart 2019 Cuma 08:29
Örgütlerden 8 Mart yürüyüşüne çağrı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla 8 Mart Yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi aracılığıyla örgütler tarafından yapılan ortak  açıklamada, yürüyüşün ,bugün  saat 17.30’da Dereboyu Citroen Işıkları’ndan başlayarak Meclis önünde tamamlanacağı hatırlatılarak,  kamusal kreş, her bölgeye sığınma evi, özel sektörde sendikalaşma gibi taleplerle gerçekleştirilecek yürüyüşün herkese açık olduğu duyuruldu.

Son Güncelleme: 08.03.2019 11:43
Anahtar Kelimeler:
Kadın Eğitimi Kolektifi
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