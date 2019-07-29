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Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Bazı çevre örgütleri, sendikalar ve kitle örgütleri, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili toplantı yapıyor. 

Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Bazı çevre örgütleri, sendikalar ve kitle örgütleri, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili toplantı yapıyor. 

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Bazı çevre örgütleri, sendikalar ve kitle örgütleri, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili toplantı yapıyor. 
Toplantı Tabipler Birliği toplantı salonunda saat 10.00’da başladı. 
Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten toplantı öncesi yaptığı konuşmada, imar planının bir an önce hayata geçmesini istediklerini dile getirdi. 
Gazimağusa örgütleri adına konuşan Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcisi Erol Emin çevre sorunlarının artık yaşamsal boyuta geldiğini söyleyerek, siyasi ve yerel otoriteyi gerekli adımları atmaya çağırdı.

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu da konuşmasında sivrisinekler nedeniyle ölümler yaşanıyor, insanlar denize giremiyor, evleri su basıyorsa bunun nedeninin planlama sorunları olduğuna işaret etti. 
Konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Toplantıda alınan kararların daha sonra açıklanacağı kaydedildi. 
(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal
 

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