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Örgütler uyardı: “Elektrik kazalarına karşı denetim şart”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik kaynaklı yangın, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazaların önlenmesi için kamusal alanlarda, ev ve iş yerlerinde periyodik kontrol ve denetimin şart olduğunu vurguladı.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:00
Örgütler uyardı: “Elektrik kazalarına karşı denetim şart”

Ülkede art arda yaşanan yangın ve ölümle sonuçlanan elektrik kazalarıyla ilgili ortak yazılı açıklama yapan KTEMB Başkanı Bora Karaçam ve EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, çeşitli önerilerde bulundu.

Açıklamada, yaşanan bu olayların temelinde yetkisiz kişilerin elektrik işleriyle uğraşması ve kullanılan malzemeler olmak üzere iki ana neden bulunduğuna dikkat çekildi.

Yasal düzenlemelerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara uyulmasıyla birlikte bu olayların engellenmesinin mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, “Yaşam alanlarımızda elektrik var olduğu sürece herhangi bir sorun olduğunu ve yaklaşan tehlikeyi önceden hissetmemiz çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bir anda ortaya çıkan elektrik sorunu yangın, yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilir” ifadelerine yer verildi.

“EV VE İŞ YERLERİNDEKİ ELEKTRİK TESİSATLARI BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİ” 

Ev ve iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesinin hayati öneme sahip ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, elektrik kaynaklı yangınların sebepleri incelendiğinde, genellikle ömrünü tamamlamış sistem elemanlarının görevini yapamaz hale gelmesinden kaynaklı kazalar olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bunun dışında yaşanan kazaların bir bölümünün de elektrik konusunda yetkisi olmayan kişilerin kurallara uygun olmayan işler yapmasından kaynaklı olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: 

“Ülkemizde elektrikle ilgili mevzuat uyarınca gerek kullanılan malzemeler gerekse tesisatın uygulanma aşamasında yapılan işler belirli standartlar ve kurallar dizisine bağlıdır.

Buna göre elektrik malzemeleri EMO tarafından belirli kriterlere göre yapılan testler sonucunda onay alarak ülkeye girebilir.

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Ayrıca, Kıb-Tek ve EMO tarafından belirlenen standart ve kurallara göre elektriksel uygulamalar KTEMB’ye üye yetkili işletmeler tarafından icra edilmektedir. Tamamlanan tesisatlar ise enerjilendirilmeden önce Kıb-Tek kontrolüne tabidir.

Zorunlu olarak ilk ve son kez yapılan bu kontrolden sonra tesisatın bakımıyla ilgili tüm sorumluluk tüketiciye aittir.”

“ELEKTRİK TESİSAT YÖNETMELİĞİ İSTİSNALAR HARİÇ UYGULANMIYOR”

Ülkede yürürlükteki “Elektrik Tesisat Yönetmeliği”ne göre farklı yapılardaki binalar için çeşitli aralıklarla kontroller yapılmasının tavsiye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Örneğin konutlarda 10 yılda 1 defa veya kullanıcı değiştiği zamanlarda, okullarda 4 ayda 1 defa, hastanelerde yılda 1 defa, ofis ve dükkânlarda yılda 1 defa, sinema-tiyatro-cami-restoran gibi kamuya açık yerlerde yılda 1 defa. Ne var ki yönetmelikte yer alan bu hususun istisnalar hariç ülkemizde uygulandığını söylemek pek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

“ACİLEN YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR”

Her şeyin olduğu gibi, elektrik malzeme ve tesisatının da bir ömrü olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu ömrü uzatmak için yetkili kişiler tarafından periyodik bakım ve kontrollerin yapılmasının mutlak suretle şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu konuda ev ve iş yerleriyle özellikle kamusal alanlardaki elektrik tesisatlarında periyodik kontrol ve denetleme yapılması için acilen yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 13:38
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