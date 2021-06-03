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Örgütler sektörlerinin sorunlarına acil çözüm istiyor

5 örgüt, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak. Örgütler sektörlerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için ivedilikle sorunlarına çözüm talep edecek.

03 Haziran 2021 Perşembe 09:58
Örgütler sektörlerinin sorunlarına acil çözüm istiyor
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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Saat 11.00’de başlayacak eylemde, örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek.

TALEPLER

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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu, 1 Haziran Salı günü ortak düzenlenen basın toplantısında taleplerini şöyle sıralamıştı:

Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması kaçınılmaz olmuştur;

Vakıflar İdaresi, üniversite ve devlete ait kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması şarttır. Özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim mutlaka sağlanmalıdır.

Yeni kayıt dönemini kaçırmamak ve yüz yüze eğitimin yapılabilmesinin şartların hazırlanması ve bu sürecin kamuoyu ile açık ve seçik olarak paylaşılması şarttır. Aynı anda tarifeli seferlerin planlanması gerekmektedir.

Aşılamanın en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
5 örgüt Eylem
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