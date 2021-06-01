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Örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, Perşembe günü Başbakanlık önünde eylem yapacak.

01 Haziran 2021 Salı 14:00
Örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek
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Saat 11.00’de başlayacak eylemde, örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek.

KTEZO’da bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Perşembe günkü eylem konusunda KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile KTEZO Başkanı Mahmut Kanber birer konuşma yaptı. Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu ise hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

TULGA: “AY SONU HİÇ GELMEDİ”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşmasında, geçen sene pandeminin başlamasının ardından 14 Mart’tan beri ay sonunun kendileri için hiç gelmediğini söyledi.

Kapadıktan sonra sorunların büyüdükçe büyüdüğünü dile getiren Tulga, birliklerle bir araya gelerek ileriki süreçte yeniden ayağa kalmak için mücadele edeceklerini kaydetti.
 
Sorunların üstesinden gelmenin boyunlarının borucu olduğunu söyleyen Tulga, atılacak doğru adımlar sonrasında sektörde iyileşmeler yaşanması yönünde halen umutları olduğunu kaydetti. 

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de konuşmasında, pandemiden en çok etkilenen kesimlerden birinin de öğrenciye bağlı sektörler, yurtlar ve buna bağlı esnaf grupları olduğunu belirtti.

Tüm dünyada pandemi pozitif anlamda yoluna girerken ülkede planlamaya yeni girilmesinin zaman kaybı olduğuna dikkat çeken Kanber, yükseköğretim ve turizmde, kara kapıları ve hava kapılarının açılmasındaki geç kalınmış planlamadan dolayı esnafın zarara uğratıldığını söyledi.

Kanber, yükseköğrenimin bir an önce açılması yönünde karar üretilmesi gerektiğini dile getirdi ve tüm sektörler için birlikte mücadele edileceğini vurguladı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu da hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu, yaklaşık 15 aydır, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla istişare içinde yaptıkları çalışmalar, verdikleri ciddi çabalar ve sarf ettikleri emeklerin etkili olamadığını kaydetti.

Covid krizini doğru yönetmek, ileriye dönük kesin kararlar almanın zor olduğunu dile getiren Onurlu, “15 aydır bu Covid ile yaşıyoruz ve inanıyoruz ki, gerek vatandaşımız gerekse hükümetimiz, gerekli tedbirlerin nasıl alınacağını öğrenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ekonomisi zayıf ve dışa bağımlı, hizmete dayalı bir ülke olunmasından dolayı pandeminin açtığı yaraların kapanamaz hale geldiğini belirten Onurlu, şöyle konuştu:

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“Hiçbir zaman geç değildir. Gün itibarı ile ivedilikle alınacak doğru kararlar ve yapılacak düzgün hamleler yaralarımıza merhem olacaktır. 14 Mart 2020’de kapandığımız günden beri sadece borç biriktirdik. Aradan 15 ay geçti. Kiralar birikti, banka taksitleri, borçlar katlanarak devasa boyutlara geldi. Sigorta, vergiler, işletme izinleri, seyrüseferler, kira vb. giderler zamlanarak üzerimizde yük oluşturmaya devam ediyor.”

Gerekli önlemlerin acilen alınmaması durumunda faturaların birikmesi ve borçların katlanarak bir o kadar daha büyüyeceğinin aşikar olduğunu dile getiren Onurlu, işsizliğin 50 bin sınırına dayandığını, kapanan iş yerleri sayısının da 5 binleri çoktan aştığını söyledi.

Büyük, küçük tüm işletmelerde ciro kaybı, ekonomik darboğaz, işten çıkarma ve önünü görememe halinin kronikleşmiş olduğunu dile getiren Onurlu, KKTC ekonomisine yön verenin ve ayakta tutanın, yükseköğretim ve turizm sektörü olduğunu kaydetti.

Yaz dönemi için kaybedilmiş olan turizmin ardından, yükseköğrenimi de kaybetme lüksünün olmadığına dikkat çeken Onurlu, tercihlerin ve yeni kayıt döneminin başlayacağı bugünlerde, bu alana yönelik planlama ve gerekli tedbirlerin derhal alınması ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Aşılama sürecinin uzamasının turizmin bu sezonda da kaybedilmesine neden olduğunu dile getiren Onurlu, “Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu yüz yüze eğitim kararına rağmen, zamanında ve doğru tedbirler alınamadığı için yükseköğretimin bahar dönemini de kaybettik. 2021-2022 eğitim dönemini de kaybedemeyiz. Bu ülkenin toptan iflası demek olur. Ne öğrenci yurdu kalır, ne seyahat acentesi, ne taşımacısı, ne marketi ne de berberi. Kısaca ülkemizin yaklaşık yüzde 25 nüfusunu oluşturan ve tüm KKTC halkını, direkt ve/veya dolaylı olarak etkileyen öğrencimizi kaybetme lüksümüz yoktur.” ifadelerini kullandı. 
  
“MUHALEFET DEĞİL DOĞRU KARARLARIN ALINMASI İÇİN YARDIMCI OLMAK”

Tüm esnafı, yatırımcıyı, birlikleri, dernekleri kısaca ülkeyi seven herkesi 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Başbakanlık önüne davet eden Onurlu, amaçlarının devlete, hükümete muhalefet yapmak veya karşı gelmek değil, bilakis halk olarak doğru kararların alınması için yardımcı olmak olduğunu kaydetti. 

TALEPLER

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu taleplerini şöyle sıraladı:

“Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması kaçınılmaz olmuştur;

Vakıflar İdaresi, üniversite ve devlete ait kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması şarttır. Özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim mutlaka sağlanmalıdır.

Yeni kayıt dönemini kaçırmamak ve yüz yüze eğitimin yapılabilmesinin şartların hazırlanması ve bu sürecin kamuoyu ile açık ve seçik olarak paylaşılması şarttır. Aynı anda tarifeli seferlerin planlanması gerekmektedir.

Aşılamanın en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılmalıdır.” 

Konuşmaların ardından eylem plan ve güzergahı açıklandı.  

Eylem için Çarşamba saat 16.00’da Başbakanlık önünde alan düzenlemesi yapılacağı ve eyleme Lefkoşa dışındaki bölgelerden hareket edeceklerin 09.00’da hareket edeceği belirtildi.

Eylem için Girne’de Hirondel kavşağı - Lefkoşa istikameti (Anadolu Otel Önü), Lefke/Güzelyurt’ta Lefke Avrupa Üniversitesi çıkışı, Güzelyurt’ta terminal, Mağusa’da City Mall karşısı Mağusa- Lefkoşa yol boyu, Lefkoşa’da ise KTEZO’da ve Otobüs Terminali önünde toplanılacak.


 

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Son Güncelleme: 01.06.2021 14:49
Anahtar Kelimeler:
KıtsabKarişKıbrıs Türk Öğrenci Yurtları BirliğiEylemKTEZO
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