Örgütler Güney’deki polis şiddetini eleştirdi

Bazı örgütler, Güney Kıbrıs’ta pandemi uygulamalarını protesto etmek amacı ile yürüyüş düzenleyen göstericilere karşı polisin şiddet göstermesini eleştirdi.

Üçüncü Toplum Forumu, Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Vakfı imzalı açıklamada, Nikos Anastasiadis hükümetinin “yolsuzluklarını ve pandemi yönetim sürecindeki sıkıntıları” protesto etmek amacıyla önceki gün Güney Lefkoşa’da düzenlenen yürüyüşe katılan göstericilere karşı polisin şiddet kullanarak, onlarca insanı yaraladığı ve göz altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının demokratik bir hak olduğu ve gerek ülkedeki Anayasa, gerekse uluslararası sözleşmeler tahtında bunun garantiye alındığı belirtildi.

Barışçıl eylem için bir araya gelen eylemcilere polisin orantısız güç uygulayarak, tutuklamalar yapması, fiziksel şiddet uygulaması ve eylemcilerin can sağlığını tehlikeye atmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle demokratik haklarını kullanarak eylem yapan kişilere şiddet uygulayan polisler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve benzer görüntülerin bir daha ortaya çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bizler adanın her iki tarafında da demokratik haklarımıza yapılan müdahalelerin endişe verici olduğunu gözlemlemekte ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Covid-19 pandemisi hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlamak için kullanılamayacağını hatırlatır, polis şiddetinin hiçbir gerekçeyle meşru sayılamayacağını bir kere daha vurgularız.

İnsan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne yönelik mücadelemiz ortaktır ve adanın her iki tarafında da devam edecektir. Bu zor günleri ancak birlikte mücadele ederek atlatabilir ve adamızın kalıcı bölünmesine engel olabiliriz.”