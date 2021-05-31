banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376
Flaş Haber
Lefke açıklarında deprem!
Kapat

Orfoz ve Lagos’un amatör balıkçılarca avlanması 15 Temmuz’a kadar yasak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü kapsamında, yarından başlayarak 15 Temmuz’a kadar Orfoz ve Lagos’un amatör izne sahip tekne ve amatör balıkçılar tarafından avlanmasının yasak olduğunu açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:10
Orfoz ve Lagos’un amatör balıkçılarca avlanması 15 Temmuz’a kadar yasak
banner337

Yazılı açıklamada, “Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına ilişkin Kurallar Tüzüğü” uyarınca tüm yıl boyunca 45 cm’den daha küçük boyutlardaki balık avcılığını, amatör- mesleki ayrımı yapılmaksızın, tüm tekne ve zıpkınlı avcılığa yasaklanmıştır” denildi. 

banner341
15 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında Eşkine türü balığın avlanmasının da yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, tüm balıkçılar, restoran sahipleri, perakendeciler ve tüketicilerin, ilk üreme boyuna bile erişmemiş 45 cm’den küçük orfoz türlerini tüketime sunmama hususunda hassasiyet göstermelerini istendi.

Açıklamada, “Nesiller sonra da orfozun kıyılarımızdaki mevcudiyetini sağlama amacımıza katkı koymak için tüm paydaşları, ilgili kurallara uymaya davet ederiz” denildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 31.05.2021 15:15
Anahtar Kelimeler:
LagosOrfoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Tüketiciler Derneği’nden “betonlaşmayı durdurun” çağrısı
KKTC Tüketiciler Derneği’nden “betonlaşmayı durdurun” çağrısı
Sos Çocukköyü Derneği: “Sağlıklı toplumlar sağlıklı yetişen çocuklarla gelişir”
Sos Çocukköyü Derneği: “Sağlıklı toplumlar sağlıklı yetişen çocuklarla gelişir”
Sağlık Bakanlığı, Girne’de yeni PCR merkezi hizmete koydu
Sağlık Bakanlığı, Girne’de yeni PCR merkezi hizmete koydu
Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü
Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü
Meclis'te gündem hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması...
Meclis'te gündem hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması...
Gazimağusa Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi arasında vitamin işbirliği
Gazimağusa Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi arasında vitamin işbirliği
Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu
Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu
TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
TBMM Dilekçe Komisyonu Heyeti Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti
Orman yangınlarını araştıran Meclis Komitesi çalışmasını tamamladı
Orman yangınlarını araştıran Meclis Komitesi çalışmasını tamamladı
Sanatçı Mehmet Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor
Sanatçı Mehmet Ertuğ, sevenleri tarafından sevgiyle yad ediliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim