Orçan: “Yangın doğuda kontrol altına alındı, kuzeyde etkisini sürdürüyor”

Mersinlik’teki yangın 4’üncü gününde…

Ülkede dört gündür devam eden yangınla ilgili konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğu kısımlarda kontrol altına alınan yangının kuzeyde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Mersinlik’te Salı günü öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dördüncü gününde olan yangına bu sabah erken saatlerde 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale yeniden başladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının doğu kısımlarda kontrol altına alındığını ancak kuzey kısımlarda etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

“Doğu kısmı kontrol altına alındı. Kuzeye doğru ve kuzey batıya doğru küçük küçük hareketlenmeler var” diyen Orçan, kontrol altına alınan kısımlarda da riskin devam ettiğini, rüzgarın yön değiştirmesi halinde her şeyin değişebileceğini belirtti.

-“Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmaları var… Kuzeyde risk sürüyor”

Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmalarının, yangının devam ettiği kısımlarda ise söndürme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Orçan, “Kuzey kısımda risk devam devam ediyor. Uçaklar, helikopterler o bölgelere yoğunlaştı. Şu anda durduruldu diyebilirim ama her an hareketlenmeyeceği anlamına gelmez. Rüzgarın şiddeti ve yönü her an her şeyi değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sahada şu anda 5 helikopter ve 6 uçağın aktif olarak çalıştığı bilgisini aktaran Orçan, “Bu ülkeye iki tane yangın uçağı şart” diyerek, herkesi elini taşın altına koymaya çağırdı.