banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yangın kontrol altında
Yangın kontrol altında
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele verildi”
Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele...
Oğuz: Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz, 11 hava aracıyla müdahaleye devam ediyoruz
“Yangından etkilenen bölge yaklaşık 16...
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile doğru yöneldi…”
Toroslu: “Yangın Mersinlik’in kuzeybatısına, sahile...
Diploma skandalı!
Diploma skandalı!
banner405
Flaş Haber
Yangın kontrol altında
Kapat

Orçan: “Yangın doğuda kontrol altına alındı, kuzeyde etkisini sürdürüyor”

24 Haziran 2022 Cuma 12:00
Orçan: “Yangın doğuda kontrol altına alındı, kuzeyde etkisini sürdürüyor”

Mersinlik’teki yangın 4’üncü gününde…

Ülkede dört gündür devam eden yangınla ilgili konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, doğu kısımlarda kontrol altına alınan yangının kuzeyde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Mersinlik’te Salı günü öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dördüncü gününde olan yangına bu sabah erken saatlerde 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale yeniden başladı.

banner341
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının doğu kısımlarda kontrol altına alındığını ancak kuzey kısımlarda etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

“Doğu kısmı kontrol altına alındı. Kuzeye doğru ve kuzey batıya doğru küçük küçük hareketlenmeler var” diyen Orçan, kontrol altına alınan kısımlarda da riskin devam ettiğini, rüzgarın yön değiştirmesi halinde her şeyin değişebileceğini belirtti.

-“Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmaları var… Kuzeyde risk sürüyor”

Kontrol altına alınan noktalarda soğutma çalışmalarının, yangının devam ettiği kısımlarda ise söndürme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Orçan, “Kuzey kısımda risk devam devam ediyor. Uçaklar, helikopterler o bölgelere yoğunlaştı. Şu anda durduruldu diyebilirim ama her an hareketlenmeyeceği anlamına gelmez. Rüzgarın şiddeti ve yönü her an her şeyi değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sahada şu anda 5 helikopter ve 6 uçağın aktif olarak çalıştığı bilgisini aktaran Orçan, “Bu ülkeye iki tane yangın uçağı şart” diyerek, herkesi elini taşın altına koymaya çağırdı.

banner360
Son Güncelleme: 24.06.2022 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın söndü
Yangın söndü
Tatar: Yaklaşık 20 km karelik bir alan yangından etkilendi, yeniden ağaçlandıracağız
Tatar: Yaklaşık 20 km karelik bir alan yangından etkilendi, yeniden ağaçlandıracağız
Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin
Üstel: Elinizde ne varsa buraya getirin
Polis Halk Koşusu Yangın Nedeniyle Ertelendi
Polis Halk Koşusu Yangın Nedeniyle Ertelendi
Yangında son durum
Yangında son durum
Oktay, KKTC'den Ayrıldı...
Oktay, KKTC'den Ayrıldı...
Cahitoğlu: “Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var”
Cahitoğlu: “Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var”
Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Seçim Ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi
Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay LAÜ’de konferans verdi
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim