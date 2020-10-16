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Önümüzdeki Salı ve Çarşamba sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihli hava tahmin raporunu açıkladı..

16 Ekim 2020 Cuma 15:45
Önümüzdeki Salı ve Çarşamba sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihli hava tahmin raporuna göre önümüzdeki Salı ve Çarşamba, sağanak bekleniyor. Sıcaklık 28-31 derece dolaylarında olacak.

Raporun kapsadığı dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Buna göre hava yarın parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; Pazar ve Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Salı parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; haftaya Cuma ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 28-31 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 16.10.2020 15:47
Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiKktc Hava DurumuSağanak Yağmur
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