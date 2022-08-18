banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeşil reçeteye tabi ilaç temin etti, tutuklandı
Üzerinden çıkanlar tutuklattı!
Mayıs ayına ait ek mesailer bugün ödendi
Mayıs ayına ait ek mesailer...
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
Bu sorular hala cevap bekliyor!
Bu sorular hala cevap bekliyor!
Tüm sevenleri ve polis teşkilatı şokta
Tüm sevenleri ve polis teşkilatı...
banner405

“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"

Bakan Altuğra Asya Bebeğin Tıbbi Malzeme Ve İlaç Konusunda Sorun Yaşadığına Dair İddiaların Gerçeği Yansıtmadığını Kaydetti

18 Ağustos 2022 Perşembe 18:45
“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,  SMA hastası olan Asya Polatlı’nın tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sorun yaşadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını; Asya bebeğin  ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaştığını, bebeğin  sütsüz mamasız kaldığının doğru olmadığını kaydetti.

Altuğra,  BRTK'de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak , bakanlığı ile ilgili çalışmaları ve SMA hastası Asya Polatlı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altuğra, “Bebek ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaşıyor, sağlık bakanlığı tarafından mama ve tıbbi malzeme kendisine eksiksiz veriliyor. Bebeğin sütsüz mamasız kaldığı doğru değildir. Dün anneye mama teslim edildi” dedi.

Altuğra, Asya bebeğin mağdur edilmediğini, feryatları hayretle izlediklerini de ifade etti.

-“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"

Pandeminin başlamasıyla, ülkede ilaç sıkıntısının daha da hissedildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Altuğra, ihtiyaç duyulan ilaçların ülkeye azar azar geldiğini ve bu ilaç akışının kesinlikle durmadığını söyledi.

Altuğra, “Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek. Gelmesi de devam edecek. Dünyada genel olarak ham madde konusunda sıkıntı vardır. Türkiye’de ilaç varsa KKTC’de de vardır” diye konuştu.

-“ Sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçlıyoruz "

“Sen gelemezsen biz geliriz” projesiyle ilgili olarak da konuşan Bakan Altuğra, bu projeyle sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ankara temaslarına da değinen Altuğra, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mobil Sağlık Aracı talebinde bulunduklarını ve  aracın bu yıl içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi’yle ilgili  ihale sürecinin başladığını ve yetkililerle bire bir konuşarak süreci hızlandırdığını söyleyen Bakan Altuğra, “2023 yılında hastaneyi Girne ilçesine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Altuğra, Lefkoşa’ya inşa edilecek olan 500 yataklı hastanenin uluslararası ihaleye çıkıldıktan sonra temelinin bu yıl atılmasının planlandığını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de hizmete girmesinin mali protokolde yer aldığını anımsatan Altuğra, “Protokolde ivedi olan hastane Girne hastanesidir çünkü nüfus artışından dolayı hastane hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2022 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti
Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti
Meserya belediyesine kadın eli değecek
Meserya belediyesine kadın eli değecek
Yeşil reçeteye tabi ilaç temin etti, tutuklandı
Yeşil reçeteye tabi ilaç temin etti, tutuklandı
Mayıs ayına ait ek mesailer bugün ödendi
Mayıs ayına ait ek mesailer bugün ödendi
Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü
Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Türkiye Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin İle Biraraya Geldi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Türkiye Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin İle Biraraya Geldi
Tır yol içerisine devrildi
Tır yol içerisine devrildi
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu sorular hala cevap bekliyor!
Bu sorular hala cevap bekliyor!
Tüm sevenleri ve polis teşkilatı şokta
Tüm sevenleri ve polis teşkilatı şokta

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim