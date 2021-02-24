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Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:45
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
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SICAKLIK 19-22 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmediğini, önce yüksek basınç daha sonra alçak basınçla serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

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En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 19-22 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’ne göre yarın hava parçalı az bulutlu, Cuma ve Cumartesi açık az bulutlu olacak. Pazar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu, Çarşamba ise parçalı az bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 17:54
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