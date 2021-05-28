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Önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri

KKTC’de bu hafta en yüksek sıcaklık 35 derece civarında olacak.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:15
Önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri
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Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 - 35, sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

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Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Kktc 5 Günlik Hava Tahmini
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