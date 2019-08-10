banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Ev arkadaşının parasını çaldı!
EV ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI!
KIB-TEK: “Bayram süresince bakiye borç nedeniyle kesinti yapılmayacak”
KESİNTİ YAPILMAYACAK
Hava durumu
UYARILARA DİKKAT!
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Online alış veriş yapanlara boş paket gönderdiler...

Girne’de,  Girne’de online İnternet satışı yapan bir  siteden alış veriş yapanlara boş paket gönderip Paralarını Alan zanlılar Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Online alış veriş yapanlara boş paket gönderdiler...

Girne’de,  Girne’de online İnternet satışı yapan bir  siteden alış veriş yapanlara boş paket gönderip Paralarını Alan zanlılar Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:06
Online alış veriş yapanlara boş paket gönderdiler...

banner317
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mert Gültuna, zanlıların “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne’de online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından 7 ayrı kişi tarafından sipariş verilen muhtelif giyim eşyalarını, sipariş eden şahıslara, siparişleri yerine, kargo poşetleri içerisine naylon, karton, vb. eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 680 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildiğini kaydeden Gültuna, her iki zanlının da ertesi gün mahkeme emrince tutuklandığını söyled. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde bahse konu suçu yurt dışında olan Sezer Aybat ve Ukte Peker ile birlikte işlediklerini itiraf ettiklerini kaydederek, zanlı Yerdelen’in tasarrufundaki cep telefonundan yapılan incelemede Whatsapp mesajlarından 19 ayrı kişinin daha sipariş verdiğinin tespit edildiğini ifade etti. Sipariş veren 19 kişinin tespit edilip, gerekli soruşturmaların yapılması gerektiğini belirten Gültuna, yapılacak olan soruşturmalar neticesinde zanlılar aleyhine şikâyetlerin artma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, zanlılardan alınan ifadelerin de teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, her iki zanlının da tahkikatın salimen yürütülebilmesi açısından ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, tahkikatın yeni başladığını, 19 kişinin daha davaya konu siteye sipariş verdiğini ve bu şahısların tespitinin yapılması gerektiğin, dolayısıyla zanlıların serbest kalmaları durumunda tahkikatın gidişatını olumsuz yönde etkileyebileceklerini belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3100 TL ve 200 USD nakit parayı çaldı..
3100 TL ve 200 USD nakit parayı çaldı..
Denktaş: “Bu bayram yaşlılarımızı ve çocuklarımızı sevindirelim”
Denktaş: “Bu bayram yaşlılarımızı ve çocuklarımızı sevindirelim”
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapanış Töreninde Konuştu:
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapanış Töreninde Konuştu:
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi  kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi  kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde boş bir arazide yangın çıktı
Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde boş bir arazide yangın çıktı
Akıncı: “ekonomisi Ve Demokrasisi İle Gelişen Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecekteki Olası Bir Çözümün De Temel Direklerinden Biri Olacak”
Akıncı: “ekonomisi Ve Demokrasisi İle Gelişen Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecekteki Olası Bir Çözümün De Temel Direklerinden Biri Olacak”
Bm Genel Sekreteri Guterres’ten Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hidrokarbon Önerisine Destek
Bm Genel Sekreteri Guterres’ten Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hidrokarbon Önerisine Destek
Guteres'ten Akıncı'nın önerisine destek
Guteres'ten Akıncı'nın önerisine destek
Kaçaklar mahkeme huzuruna çıktı...
Kaçaklar mahkeme huzuruna çıktı...
Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni Ziyaret Etti
Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim