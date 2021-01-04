Önlem alın!

Karantina yoğun bakımda Covid-19'dan hayatını kaybeden Mahmut Boral'ın oğlu Selim Boral, babasının ölümüyle ilgili yaşı ve kronik hastalıklarının ön plana çıkarılmasıyla gerçek tehlikenin gözden kaçırıldığı uyarısında bulundu.

KIBRIS MANŞET -ÖZEL

Selim Boral, babasının vefatından sonra “Zaten yaşı vardı”, “zaten hastalığı vardı” gibi cümlelerle olayın basına yansıtılma şeklinin ailece kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Boral, kimse burnumuzun ucundaki tehlikeyi, özellikle gereken önlemler alınmadığından ötürü daha da artan tehlikeyi görmezden gelmesin uyarısı yaptı.

Babasının risk grubunda olduğunun farkında olduklarını hatırlatan Boral, hastanede gerekli önlemler alınsaydı sağlık personelinin düzenli PCR testleri yapılsaydı bu acıyı yaşamayacaklarını vurguladı.

Yoğun bakım servisinde bir hastanın diğer hastadan olan bulaşının da normalize edilmeye çalışılmasına tepki gösteren Boral, Hem hastalar hem sağlık çalışanları için önlemlerin artırılması, düzenli testler ve koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi şarttır" dedi.

Selim Boral ,'Umarım bu önlemsizliklerin bedelini başka kimse canıyla ödemek zorunda kalmaz' temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı 1 Ocak'ta Mehmet Boral'ın ölümünün ardından "karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki hastanın, kalp yetmezliği, hipertansiyon ,kalp pili, Karaciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı” açıklamasında bulunmuştu.