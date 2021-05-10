Onlara kural yok!

Pandemi tedbirleri çerçevesinde küçük ve orta boylu işletmelerin ensesinde boza pişiren yetkililerin büyük sermaye sahiplerinin işletmelerini kendi haline bırakması tepki çekmeye devam ediyor.

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

KIBRIS MANŞET’e ulaşan bilgilere göre Bayram öncesi yoğunlaşan alışveriş trafiğinde özellikle büyük işletmelerde pandemi tedbirlerine uyulmadığı görüldü. LC Waikiki'nin KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal'ın sahibi olduğu Metropol bölgesi mağazasında Cumartesi günü sadece bir katta kasada iç içe sıra bekleyen 50 - 60 kişi olduğu görüldü. M2'ye göre müşteri sayısı kuralına uyulmayan LCW'deki kalabalık görenleri hayrete düşürdü.