Onkoloji Servisinde Hastaların Yaptığı Resimlerden Sergi Açılacak



Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle, Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören hastaların yaptıkları resimlerden oluşan sergi açılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, kanser hastaları için yaşamın devam ettiğine, onların da herkes gibi günlük işlerini yapmanın yanı sıra üretmeye devam ettiklerine dikkati çekmek ve yaşama bir kere de onların gözlerinden bakabilmek için düzenlenecek sergi 1 Nisan Pazartesi günü saat 13.30’da Onkoloji Servisinde açılacak.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de açılışına katılacağı sergi hafta boyunca gezilebilecek.

(ŞEB/HA)