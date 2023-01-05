Önemli projeler devrede

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı radikal kararlar almaya devam ediyor.

ANTİK LİMANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yıllardır bakanlığa bağlı bulunan Girne Antik Liman için somut adımlar atılarak limanın restorasyonu yapılmaya başlandı. Turizmin en güzide mekanları arasında yer alan bu tarihi limanın restorasyonu ile bölgeye daha fazla turist ve halkın ziyareti bekleniyor.

SAHİLLER DENETİM ALTINDA

Sahillerin korunması adına Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ile ters ozmoz ve soğutma suyu gibi denize derin deşarj yapan tüm arıtma tesisleri sisteme dahil edilecek ve online olarak 7/24 izleneceklerdir.

Böylelikle tüm bu arıtmalardan çıkan suyun denetimli bir şekilde denize gitmesi sağlanacaktır.

Bu sayede tüm sahillerimizin korunması sağlanacaktır.

POŞET KİRLİLİĞİNE SON

Çevreyi ilgilendiren en önemli konuların başında gelen sıfır atık projesi kapsamında daha önce ücretlendirilen poşetlerin şimdi tamamen yasaklanması ve kaldırılması hayata geçiyor.

Çevreye atılan poşetlerin yarattığı kirlilik, hayvanlara ve doğaya verdiği zarar göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme 29 Haziran 2023 tarihinde devreye girecek.

Herkesin bez çantalar ile alışverişini yapacağı, gereksiz poşet kullanılmayacağı bir dönemi hep birlikte karşılayacağız.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2023 yılındada ülke menfaatini göz önünde bulundurarak bir çok projeyi daha hayata geçirmeyi planlıyor.