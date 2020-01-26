GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder Kıbrıs’ın jeopolitik önemi hakkında; “Kıbrıs daha öncede olduğu gibi şuan da da çok önemli. Kıbrıs’ın jeopolitik konumu sadece Türkiye’yi değil artık tüm Doğu Akdeniz’i, Doğu Akdeniz ise tüm dünyayı etkileyen bir durum haline geldi. Suriye krizi Doğu Akdeniz’in bir yansımasıydı. Bunun üzerine Doğu Akdeniz’de bulunan ve ortaya çıkan bazı hidrokarbonların ekonomik güç gösterimi haline geldiğini görüyoruz” dedi.
Türkiye ve Libya arasında yapılan mutabakat Libya’da ki iç savaşın dinamiklerini değiştirdiğini savunan Önder; “ Mısır Türkiye’yi Libya’ya bir saraç yanlısı olarak görmektedir. Aslında Berlin’de yapılan konferans da BM ülkelerinin de olması aslında herkesin bu konuda bir adım atacağının da göstergesi. Libya’nın coğrafi yakınlığı ve doğal kaynakları tüm ülkelerin Libya ile ilgili konularda ön planda olmalarına neden oluyor. aslında bu güç ile ilgili olan bir konudur. Türkiye Orta Doğu ve Bölgesel olarak komşularının olduğu bölgeler de “Biz yokuz“ deme şansı yoktur. Bunu n en açık örneği 74’te burada olmasıdır“ dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder; “Türkiye’nin 2016’dan sonraki politika değişikliği dengeleri değiştirdi. Fırat Kalkanı gibi operasyonlar da Türkiye kama gibi aralara güç oku atarak askeri gücünü belirtti. Yani askeri bir güç sıralama yapıldığında Türkiye ilk 10 sıraya girmektedir. Türkiye bu gücünü kullanmaktadır. Güç durulan yerdir, kendini göstermektir. ”şeklinde konuştu.