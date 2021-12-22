Önder: “Hükümet asgari ücreti seçim yasaklarına kurban etti”

Yazılı açıklama yapan Önder, “Yeni asgari ücretin brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak açıklanması, hükümetin bir seçim yatırımıdır. Buna rağmen asgari ücrete yapılan yüzde 40 artış, ülkede alım gücü artmadığı ve piyasa da ucuzlamadığı için yetersiz kalacaktır. Şurası bilinmelidir ki 2022 yılı ekonomik açıdan 2021 yılını dahi aratacak bir yıl olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bu rakamı ödemekte zorluk çekecek işverenlerin işlerini döndürebilmek için işçi çıkarma yoluna gideceğini ve istihdam sorununun giderek büyüyeceğini iddia eden Önder, hükümetin asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü hafifletmek için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı için yapılan aylık toplam 10.5 milyon liralık katkı payını artırması ve daha uzun süreye yayması, ayrıca piyasayı ucuzlatacak tedbirleri süratle alarak alım gücünü artırması gerektiğini belirtti.