Önder, GAÜ’yü Güvenlik Akademisi’nde temsil etti

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından, NATO ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı katkılarıyla, geçtiğimiz günlerde Ilgaz-Kastamonu’da, 14’üncü Güvenlik Akademisi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akademiye, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden birçok katılımcının yanı sıra, KKTC üniversitelerinden sadece Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve onu temsilen GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder katıldı.

Konusunda uzmanlaşmış akademisyenler ve bürokratlar tarafından, beş günlük yoğun program çerçevesinde katılımcılara, güvenlik ana temalı sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Atilla Eralp, Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr. Gencer Özcan, Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Doç.Dr. Nihat Ali Özcan gibi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ana bilim dalında uzmanlaşmış akademisyenler ile, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Büyükelçi Ömer Önhon ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı tarafından güvenliğin farklı temaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder Güvenlik Akademisi ile ilgili yaptığı açıklamasında; “Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından gerçekleştirilen 14’üncü Güvenlik Akademisi için Ilgaz’dayız. Konusunda uzmanlaşmış akademisyen ve bürokratlarla bilgi alış verişinde bulunuyoruz. Katılımcı seminerleri çerçevesinde ben de “ABD’nin yeni güvenlik anlayışı ve Türkiye güvenliğine etkileri” konulu bir sunum yaptım. Öğrenmek ve öğretmek güzeldir. KKTC üniversitelerinden, akademiye katılan tek akademisyen benim. Girne Amerikan Üniversitesi’nin isminin, böyle bir çalışmada geçiyor olması, okulumuz için gerçekten çok onur verici.” dedi.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Önder; “Gayet başarılı, eğitici ve öğretici bir akademik faaliyeti daha tamamladık. KKTC’deki üniversitelerden tek katılan öğretim üyesi olarak, bu tarz eğitim, etkinlik ve akademilerde bulunmanın, seminerlerde ve/veya bireysel şekilde sunumlar yapmanın, konusunda uzman, disiplininde duayen kişilerle birlikte olmanın ve fikir alış verişinde bulunmanın, kişisel gelişim, yeni öğrenimler ve kendini gerçekleştirme açısından, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz faydalı, etkin, öğretici seminer ve akademilerin devam etmesi temennisiyle, kendisini geliştirmek isteyen akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Uluslararası İlişkiler Konseyi faaliyetlerine katılımlarını hararetle tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.