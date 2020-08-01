banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.761
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1230
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Önce yayaya çarptı ardından araca

1 kişi ağır yaralandı

01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:20
Önce yayaya çarptı ardından araca
banner337
banner351

Gazimağusa’da saat 11:00 sularında yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına çarpan FT 720 Plakalı sürücü daha sonra karşı şeride geçerek bu kez de  BY 899 plakalı araca çarpıp durabildi. Kazada ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

26 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

GAZİMAĞUSA'DAKİ KAZADA GELİŞME

banner341
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:40 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ahmet Kızan (E-73), yönetimindeki FT 720 plakalı araç ile anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun solundan sağına doğru yaya geçidi üzerinden yaya olarak geçmeye çalışan Abigail Abosede KOMOLAFE (K-26)’ye çarptı

Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf USLU (E-54) yönetimindeki BY 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede KOMOLAFE kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan’da şüpheli kaza
Ercan’da şüpheli kaza
Güngör çöplüğünde yangın çıktı
Güngör çöplüğünde yangın çıktı
Bakan Pilli: Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli: Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı
Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu
Farkında olmadan koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın yolu
Dizdarlı'dan 'Random PCR testi' tavsiyesi...
Dizdarlı'dan 'Random PCR testi' tavsiyesi...
Sağlık Bakanı Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Sağlık Bakanı Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği’nden bayram mesajı…
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği’nden bayram mesajı…
Gazimağusa’da trafik kazası
Gazimağusa’da trafik kazası
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan, toplumsal direniş bayramı dolayısıyla kutlama mesajı
DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme
DAÜ'den kamuoyunu bilgilendirme

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim