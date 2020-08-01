Önce yayaya çarptı ardından araca

Gazimağusa’da saat 11:00 sularında yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına çarpan FT 720 Plakalı sürücü daha sonra karşı şeride geçerek bu kez de BY 899 plakalı araca çarpıp durabildi. Kazada ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
26 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
GAZİMAĞUSA'DAKİ KAZADA GELİŞME
Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf USLU (E-54) yönetimindeki BY 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı
Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede KOMOLAFE kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)