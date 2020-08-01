Önce yayaya çarptı ardından araca

Gazimağusa’da saat 11:00 sularında yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına çarpan FT 720 Plakalı sürücü daha sonra karşı şeride geçerek bu kez de BY 899 plakalı araca çarpıp durabildi. Kazada ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

26 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

GAZİMAĞUSA'DAKİ KAZADA GELİŞME

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:40 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Ahmet Kızan (E-73), yönetimindeki FT 720 plakalı araç ile anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun solundan sağına doğru yaya geçidi üzerinden yaya olarak geçmeye çalışan Abigail Abosede KOMOLAFE (K-26)’ye çarptı

Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Hacı Yusuf USLU (E-54) yönetimindeki BY 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede KOMOLAFE kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)