Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi

ÖNCE VAN ARACA SONRA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Gazimağusa'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Olay, saat 18.50 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan ışıklar mevkiinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden DM 494 plakalı araç sürücüsü önce MT 539 plakalı van araca çarpıp daha sonra anayol üzerinde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. (MHA)