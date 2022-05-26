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Önce Kurşunladılar Sonra Tehdit Mesajları Yolladılar!

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:10
Önce Kurşunladılar Sonra Tehdit Mesajları Yolladılar!

Evrim Kamalı

Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar suçlarından tutuklanan zanlı Bilal İçin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı Bilal İçin’in “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma, Meskun Mahalde Ateş Açma Ve Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 

22 Nisan 2022 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün yapmakta olduğu Lapis Kuyumculuk isimli işletmenin batıya bakan vitrin camına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile bir el ateş edildiğini anlattı. Polis, edilen ateş sonucu konu işletmeye ait 2 adet 180 cm x100 cm ebatlarındaki vitrin camları kırılarak hasar gördüğünü söyledi. Polis,  mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada konu ile ilgili olarak olayın akabinde Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün kullanımına bulunan gsm hattının kullanıcısı meçhul hat kullanıcısı “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkânına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı. Polis,  bahse konu telefon hattıyla ilgili yapılan araştırmada zanlının kullanımındaki hat ile görüşme detaylarının tespit edildiğini belirtti. Polis,  akabinde zanlının aleyhinde 01.05.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest emri temin edilip, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis,  zanlının 09.05.2022 tarihinde Ercan Havalimanından giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefonu üzerinde halen inceleme devam etmekte olup bahse konu numaralar ile ilgili telefon dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Polis, yüzde 80 şizofren hastası olduğuna dair doktor raporu ışığında doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini beyan etti. Polis, bu aşamada zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı müvekkilinin

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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