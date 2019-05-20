Önce elektrik direğine ardından bahçe tellerine çarparak durabildi!

Lefkoşa’da bugün saat 14.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:45 sıralarında Lefkoşa’da Şht Hüseyin Ömer Sokak üzerinde Abdalla Yehia Abdalla Mohammad (E-51) yönetimindeki HS 460 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan elektrik direğine ardından da 29 numaralı evin bahçe tellerine çarptı.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)