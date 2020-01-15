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Önce darp ettiler sonra aracını çaldılar!

Pile-Beyarmudu köyleri arasındaki İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp olayı yaşandı; polis iki kişiyi tutuklarken, bir zanlıyı arıyor.

Önce darp ettiler sonra aracını çaldılar!

Pile-Beyarmudu köyleri arasındaki İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp olayı yaşandı; polis iki kişiyi tutuklarken, bir zanlıyı arıyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 20:35
Önce darp ettiler sonra aracını çaldılar!

3 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLEN ALEXANDROS GEORGİOU YARALANDI… 2 KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

Pile-Beyarmudu köyleri arasındaki İngiliz Üsler bölgesinde soygun ve ciddi darp olayı yaşandı; polis iki kişiyi tutuklarken, bir zanlıyı arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 18.30 sıralarında yaşandı.

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İngiliz üsler bölgesinde, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25), C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou'u, vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etti.

Georgiou’nun Mitsubishi marka salon aracını çalarak izinsiz olarak KKTC’ye geçirdiklerini tespit eden polis, söz konusu aracı Kurudere Paşakent sitesinde tespit ederek emare aldı.

C.K. ve Y.S.’yi tespit ederek tutuklayan polis, H.Ö.’nün ise arandığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:41
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