banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
8 gün daha tutuklu kalacaklar
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hükümet kurma çalışmaları
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir...
banner405

“Önce bir olgunlaşsın sonra resmi ziyaret yapacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle yürüttükleri gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini, ikinci tur resmi görüşmelerin ise hükümet modeli olgunlaştıktan sonra yapılacağını kaydetti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 19:00
“Önce bir olgunlaşsın sonra resmi ziyaret yapacağız”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, gün içinde Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) heyetleri ile görüştükleri bilgisini aktararak, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile üçlü koalisyon konusunda bir sıkıntı bulunmadığı için görüşmediklerini belirtti. Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne yarın yazılı yanıt vereceklerini de belirtti.

banner341
İkinci tur resmi görüşmeler için henüz randevu istemediklerini kaydeden Sucuoğlu, ikinci resmi ziyaretin “finish” anlamına geleceğini ifade ederek, “Önce bir olgunlaşsın sonra resmi ziyaret yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 17.02.2022 00:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık
Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık
Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama
KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’
KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü
KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim