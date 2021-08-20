Ömer Tatlı yine tüketicinin yanında somun ekmek 2.25 TL

ÖMER TATLI YİNE TÜKETİCİNİN YANINDA SOMUN EKMEK 2.25 TL

Ergün YAHAT

Ülkemizde her geçen gün artan hayat pahalılığı özellikle dar gelirli vatandaşları etkilemeye devam ederken Gazimağusa, İskele ilçesinde toplam 5 Tatlı Marketler zinciri bulunan hayırsever iş adamı Ömer Tatlı kendi fırınlarında çıkarttığı somun ekmeğin fiyatını bu günden itibaren 2.75 TL yerine 2.25 tl'den satma kararı alması büyük memnununlukla karşılandı.

Vatandaşlar böyle indirimlere alışkın olmadığı için gerek marketlerde yazan yazıları gerekse iş adamının sosyal medya paylaşımını iki kez okumak zorunda kalırken çok sayıda vatandaşlar ise işte böyle hayırsever iş adamları lazım diyerek Ömer Tatlıya teşekkür ettiler.