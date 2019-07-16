Ombudsman Dizdarlı Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dizdarlı, çalışmalarla ilgili Şube Amiri Müfettiş Mehmet Sözmener'den bilgi aldı.

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