Ombudsman Dizdarlı Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti.
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti.
Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı bugün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesini ziyaret etti.
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI