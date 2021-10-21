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Ombudsman, Şahiner’in KIB-TEK’in yakıt ihalesiyle ilgili başvurusunu haklı buldu

Ombudsman Dizdarlı, Şahiner’in başvurusuyla ilgili raporunu açıkladı.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:45
Ombudsman, Şahiner’in KIB-TEK’in yakıt ihalesiyle ilgili başvurusunu haklı buldu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun akaryakıt ihalesinde yasaya aykırı davranıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu haklı buldu. Dizdarlı, Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi iptal etmekle hatalı davrandığını belirtti.

Ombudsman Dizdarlı, Şahiner’in başvurusuyla ilgili raporunu açıkladı.

Şahiner’in, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından açılan 24 bin metrik tonluk akaryakıtın temini ve taşınması ihalesinin 31 Mart 2021 tarihinde sonuçlandırılması gerekirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine ihale saatine ve/veya tekliflerin açılacağı saate az bir süre kala Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edildiğini ve mezkûr Kurum tarafından ihale iptal edilirken öne sürülen sebeplerin,  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasına aykırı olduğu” iddiasıyla Ombudsman Dairesi’ne başvuruda bulunduğunu kaydeden Dizdarlı, yaptıkları incelemenin sonucuna yer verdi.

“İHALENİN İPTAL GEREKÇESİ AÇIK ŞEKİLDE ORTAYA KONULMADI”

Kıb-Tek’in, Kamu İhale Yasası kapsamında bir kurum olduğunu belirten Dizdarlı,  şu bulgulardan söz etti:

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“Merkezi İhale Komisyonu nezdinde yaptığımız soruşturmada Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin, teklif kabul sıra numarası 012/2021 olan 24.000 metrik ton akaryakıt temini ve taşıma ihalesinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun 30 Mart 2021 tarih ve KTE.0.00-471/15-21/E.3847 sayılı yazısı doğrultusunda iptal edildiğini belirtmiştir. Belirtilen dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Akyiğit tarafından imza edilmiş yazıda konu ihalenin görülen lüzum üzerine iptal edilmesi için gerekenin yapılması talep edilmiştir. Mezkûr yazıdan ihale makamının iptal gerekçesini açık bir şekilde ortaya koymadığı ve/veya herhangi bir gerekçe sunmadığı anlaşılmaktadır.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun ihaleyi iptal kararı alabilmesi için 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan birini sağlayacak bir gerekçesinin olması ve mezkûr Kurumun bu gerekçeyi Merkezi İhale Komisyonuna somut ve objektif nitelikte sayılabilecek belgeler ile sunması ve Merkezi İhale Komisyonu’nun  iptal işleminin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepleri   dikkate alarak karar vermesi gerekmekteydi. Ancak Merkezi İhale Komisyonu, İhale Makamı tarafından gerekçesi belirtilmeyen ve/veya 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan hangisinin oluştuğuna dair herhangi bir açıklama yapmadan talep edilen ihale iptalini onaylamıştır.”

“MERKEZİ İHALE KOMİSYONU İHALEYİ İPTAL ETMEKLE HATALI DAVRANDI”

 Ombudsman Emine Dizdarlı, “Merkezi İhale Komisyonu’nun, İhale Makamı tarafından gerekçesi belirtilmeyen bir talep ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının 78’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşullardan hangisinin oluştuğuna dair herhangi bir açıklama olmadan 012/2021 sıra numaralı 24 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşıma ihalesini iptal etmesinin” yasaya aykırı olduğunu belirterek “Bu durumda Merkezi İhale Komisyonu mezkûr ihaleyi iptal etmekle hatalı davranmıştır. Bu nedenle, Sayın Salahi Şahiner şikayetinde haklıdır” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 12:20
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