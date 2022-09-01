banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken...
98 ve 95 oktan benzin fiyatında indirim yapıldı
98 ve 95 oktan benzin...
Girne'de markete hırsızlık...
Girne'de markete hırsızlık...
banner405

Ombudsman, Primleri Eksik Ödenen Veya Hiç Ödenmeyenlerin Mağduriyetleri Konusundaki Soruşturmayı Tamamladı

01 Eylül 2022 Perşembe 16:15
Ombudsman, Primleri Eksik Ödenen Veya Hiç Ödenmeyenlerin Mağduriyetleri Konusundaki Soruşturmayı Tamamladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmeyen çalışanların mağduriyet yaşadığı iddia edilerek soruşturma başlatılması talebi üzerine yürütülen soruşturmanın raporunu açıkladı.

Ombudsman’dan yapılan açıklamaya göre, İlke Özgür Davulcu, Daire’ye başvurarak işverenlerin çalışanları için ödeme yükümlülüğünde oldukları prim yatırımlarını eksik ödenmesi ve/veya hiç ödenmemesi durumunda çalışanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nün sunduğu ücretsiz tedavi, gözlük ve/veya ilaç yardımı, emeklilik gibi hak ve/veya yardımlardan yararlanamadıklarını ve mağduriyet yaşadığını iddia ederek soruşturma başlatması talebinde bulundu. Başvuru neticesinde ise Ombudsman, konuyla ilgili soruşturma başlatarak rapor düzenledi.

Raporda, sosyal sigorta ve sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü hizmetlerin finansmanının her sigorta kolu için tahsil edilen prim gelirlerinden karşılandığı belirtilerek, sigorta menfaatlerinden yararlanmak için mevzuatın öngördüğü diğer koşullarla birlikte prim ödeme koşulunun yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Prim ödeme koşulunun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi durumunda Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sağladığı yardım ve haklardan yararlanmanın mümkün olmadığının belirtildiği raporda, işverenin prim yatırma konusunda mevzuata uygun davranıp davranmadığına ilişkin teftiş ve denetim yapmanın ise Sosyal Sigortalar Dairesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında olduğu aktarıldı.

Etkin denetimlerle işverenin eksik prim yatırmasının önüne geçilerek çalışanların mağduriyetinin önlenebileceğinin kaydedildiği raporda, “Dairemize yapılan şikayet, işverenlerin prim ödememesine ilişkin genel bir şikayet olduğundan, soruşturmamız bu çerçevede yapılmıştır. Yapılan şikayet belli bir işverenin prim ödememesi üzerine yapılmış olsaydı, Sosyal Sigortalar Dairesine bu yönde sorular sorulabilecek ve idari hata yapılıp yapılmadığı, Sosyal Sigortalar Dairesinin etkin denetim yapıp yapmadığı ortaya çıkartılabilecekti. Bu şekilde yapılan genel bir şikayette idarenin hatalı ve/veya eksik işlem yaptığına kanaat getirmek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi

banner360
Son Güncelleme: 01.09.2022 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy Dijitale Geçiş İçin Görüşme Gerçekleştirdi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy Dijitale Geçiş İçin Görüşme Gerçekleştirdi
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
“Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”
“Can Dostlarımız için yine hep beraberiz”
Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Ek Bütünleme Sınavı Yapılacak
Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Ek Bütünleme Sınavı Yapılacak
Töre: “Meclis Genel Kurulu 13 Eylül'de Olağanüstü Toplanacak“
Töre: “Meclis Genel Kurulu 13 Eylül'de Olağanüstü Toplanacak“
CTP kadın örgütünden Guterres'e mektup
CTP kadın örgütünden Guterres'e mektup
Belçika'ya gitmek için sahte belge düzenledi!
Belçika'ya gitmek için sahte belge düzenledi!
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Vatandaşlık satan ‘reis’ kim!
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim