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Ombudsman Kıb-Tek’in temin ettiği yakıtın kalitesiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) aldığı yakıtın kalitesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, bugün yakıt getiren geminden numune alma işlemini yerinde inceledi.

Ombudsman Kıb-Tek’in temin ettiği yakıtın kalitesiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) aldığı yakıtın kalitesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, bugün yakıt getiren geminden numune alma işlemini yerinde inceledi.

26 Aralık 2019 Perşembe 16:35
Ombudsman Kıb-Tek’in temin ettiği yakıtın kalitesiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) aldığı yakıtın kalitesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, bugün yakıt getiren geminden numune alma işlemini yerinde inceledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ), Kuruma getirilen yakıt numunesinde yaptığı analizle ilgili raporunda, “Kıb-Tek ve tedarikçi şirket Mors Ltd arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olan teknik şartnamede belirtilen değerlerle uyuşmayan sonuçlar çıktığının belirtilmesinin” ardından Ombudsman’a yapılan şikayet üzerine Ombudsman soruşturma başlatmıştı.

Ombudsman Dizdarlı, Kıb-Tek Teknecik Santrali’ne yanaşan gemiye, numune almaya yetkili “surveyor”, tedarikçi şirket Mors temsilcisi, tasdik memuru ve Kıb-Tek temsilcisiyle çıkarak, “surveyor” tarafından numune alma sürecini takip etti. Numuneler, akredite olmuş, uluslararası gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS’nin Mersin’deki laboratuvarlarında analiz ediliyor.

Emine Dizdarlı, 12 bin 100 tonluk gemide yaptığı incelemeler esnasında basına yaptığı açıklamada, soruşturmayı, Kıb-Tek’te halk sağlığını olumsuz etkileyecek yakıt kullanıldığı yönde şikayet gelmesi üzerine başlattıklarını ifade etti.

Ellerinde Kıb-Tek’e yakıt getiren bir geminden alınan numuneye ait kullanılmaya uygun olmadığını belirten yakıt analizleri bulunduğunu ifade eden Dizdarlı, “Bunların (raporların) sonuç kısımlarında kullanılmasının uygun olmadığı yer alıyor” dedi.

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“Çıkan numune neticelerine göre bir değerlendirme yapacağız” diyen Dizdarlı, temennilerinin insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte yakıtların getirilmesi olduğunu ifade etti.

DİREL

Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Temmuz ve Ağustos’ta ODTÜ ve SGS şirketine numune gönderildiğini, ODTÜ’den gelen  analiz raporunda  bazı element değerlerinin, teknik şartnamedeki değerlerin üzerinde çıktığının görüldüğünü, ancak OTDÜ yetkililerinin değerlerdeki farklılığın uygulanan yöntemden kaynakladığını raporunda da ifade ettiğini belirtti. Direl  SGS şirketinden gelen analiz sonuçlarının ise teknik şartnamede belirtilen değerlerle uyumlu olduğunu aktardı.
   
Geçmişte Kıb-Tek’e nakil edilecek fueloil yakıtın analizinin yükleme limanından alınan numunelerle yapıldığını kaydeden Direl, 2019 Ekim’den itibaren yakıt getiren her gemiden numune alınmasına başlandığını belirtti.

Alınan numunelerin Mersin’e analiz için akredite olmuş SGS şirketine gönderildiğini belirten Direl,  
 “Gemi ile temin edilen akaryakıt numunelerinde bu yıl içerisinde kesin olarak bir olumsuzluk tespit edilmedi” dedi.  

Direl, Ekim, Kasım, Aralık başında gelen gemilerden alınan numunelerin temiz çıktığını ifade etti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 20:06
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