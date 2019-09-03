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Ombudsman Dizdarlı Ocak- Haziran raporunu Meclis Başkanı’na sundu

Ombudsman Dizdarlı Ocak- Haziran raporunu Meclis Başkanı’na sundu

03 Eylül 2019 Salı 13:11
Ombudsman Dizdarlı Ocak- Haziran raporunu Meclis Başkanı’na sundu

ULUÇAY: “KISA SÜRELİ HÜKÜMETLER ZAMAN VE BAZI İŞLERİN SÜREKLİLİĞİ AÇISINDAN KAYIPLARA YOL AÇIYOR”

DİZDARLI 4 YIL İÇERİSİNDE 4 HÜKÜMET İLE ÇALIŞILDIĞINI, BU DURUMUN RAPORLARIN SONUÇLANDIRILMASINDA ZAMAN ZAMAN SORUN YAŞATTIĞINI SÖYLEDİ

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, kısa süreli hükümetlerin bazı işlerin sürekliliği açısından kayıplara yol açtığını belirtti

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Ocak-Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 29.dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

DİZDARLI

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Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Dizdarlı, 4 yıl içerisinde 4 hükümet ile çalışıldığını, bu durumun raporların sonuçlandırılmasında zaman zaman sorun yaşattığını kaydetti.

Dizdarlı, raporun çalışma yöntemi, başvuruların türü, miktarı, sonuçlanmaları ve kaç tanesinin uzlaşı ile sonuçlandığına dair bilgiler içerdiğini belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında kısa süreli hükümetlerin zaman ve bazı işlerin sürekliliği açısından kayıplara yol açtığını belirtti.

“Ülke olarak daha iyiye ulaşabilmek için devlet olarak bazı politikaların kalıcı olmasının sağlanması bizim elimizdedir” diyen Uluçay, bunun sağlanmasıyla hükümet değişiklikleri ile yaşanan kaybın en aza indirilebileceğini ifade etti. 

Uluçay, Ombudsman kurumun faaliyetlerinin, kamu yönetiminin verimli hale gelmesi için gerekli olan  yasal altyapıların karşılanması yönündeki çalışmalara ışık tuttuğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 03.09.2019 17:34
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