Ombudsman Dizdarlı, KIB-TEK’e ilişkin raporu açıkladı

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ombudsman Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu’nun, kurumda elektrik tarife düzenlemeleri, santral yatırımları ve elektrik kesme-bağlama konularında bazı iddialarda bulunarak bunların soruşturulması için daireye başvurduğunu bunun üzerine rapor hazırlandığını belirtti.

Kurumun, Fasıl 170 Elektrik Yasası ve Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasaları yapıldığında bir devlet dairesi olarak hizmet verdiğine işaret eden Dizdarlı, günümüzde birçok görev ve fonksiyonu olan bir kuruluş haline geldiğini kaydetti.

Bu nedenle mezkûr yasaların işlevsel olmaktan uzaklaştığını söyleyen Dizdarlı, her tarife düzenlenmesinde Elektrik İnkişaf Yasası’nın ilgili cetvellerinin revize edilerek Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir nizamname çıkarılmasının fonksiyonel olmadığını ifade etti.

Elektrik kesme ve bağlama konularında mezkûr yasalardaki eksikliklerin bazı keyfi uygulamalara sebebiyet verdiğini belirten Dizdarlı, “Bu nedenle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun görev alanına giren konularda layıkıyla hizmet verebilmesi için gerekli olan yasa ve tüzüklerin ivedilikle yapılmasının elzem olduğu kanaatindeyim.” İfadelerini kullandı.