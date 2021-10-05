banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da sahte para
Polisten sahte para uyarısı
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Hayat pahalılığı ödeniyor
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı...
banner376

Ombudsman Dizdarlı, Çebi’nin başvurusuyla ilgili raporu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombdusman) Emine Dizdarlı, İsmail Çebi’nin, Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını maaşlara tam olarak yansıtmamasıyla ilgili yaptığı başvuru hakkındaki raporunu yayınladı.

05 Ekim 2021 Salı 14:45
Ombudsman Dizdarlı, Çebi’nin başvurusuyla ilgili raporu yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombdusman) Emine Dizdarlı raporunda, Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını çalışanların maaşlarına yansıtarak alacaklarını veya eksiklerini en erken zamanda ödemesi gerektiği vurgulandı. 
Raporda Çebi’nin, 12 Temmuz 2021’de kendilerine yaptığı başvuru hakkında şunlar kaydedildi: 
“İsmail Çebi, Dipkarpaz Belediyesinde 01 Şubat 1999 tarihinden beri çalıştığını, yıllardır hayat pahalılığı artışını tam olarak alamadıklarını, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Dipkarpaz Belediye Başkanı ile görüştüklerini, o dönemde çalışanlara bir artış yapıldığını, sonraki dönemlerde sözü edilen Hayat Pahalılığı artışının Belediye tarafından maaşlarına yansıtılacağı ile ilgili mutabakata vardıklarını ancak 2021 yılı Nisan ayında yapılan yüzde 10.65 ve Temmuz ayı maaşına yansıması gereken yüzde 8.83 hayat pahalılığı artışlarının maaşlarına yansımadığından ötürü mağduriyet yaşadıklarını, ayrıca kendisinin Dipkarpaz Belediyesinden 6 bin 682,02 TL tutarında aylık maaş alması gerekirken eline 5 bin 801,91 TL geçtiğini iddia ederek uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etmiştir”
Konuyla ilgili araştırma konusunda bilgi aktarılan raporda, “2021 yılında Dipkarpaz Belediyesi, Ocak ayında saptanan Hayat Pahalılığı oranı olan yüzde 10.65 çalışanların maaşlarına yansıması gerekirken personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını eksiksiz ödemeyi tercih etmiştir.” denildi.  

banner341
Raporda şu ifadeler yer aldı:
“Belediye emekçilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Mayıs 2021’de mezkûr artışlar sisteme yüklenerek yatırımlar bu artışlı rakamlar üzerinden yapılmış ancak net maaşlar artışsız ödenmiştir. Temmuz 2021 tarihlerinde belirlenen yüzde 8.83 hayat pahalılığı artışlarının maaşlara yansıtılmış olmasına rağmen yine net maaşlar artışsız ödenmiştir.
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin başlattığı soruşturma neticesinde Sayın İsmail Çebi’nin, Belediye Başkanı’nın da dâhil olduğu, diğer Dipkarpaz Belediyesi çalışanları gibi 2021 yılı Hayat Pahalılığı artışını alamadığı aşikârdır. Sayın İsmail Çebi’nin Ağustos 2021 tarihi itibariyle Belediye’den 5 bin 809,14 Türk Lirası alacağı bulunmaktadır. Belediye bütçesini hazırlamak ve Belediye Meclisi’ne sunmak Belediye Başkanı’nın görevi sorumluluğunda olan bir husustur. Bütçeyi hazırlarken Belediye Başkanı öz kaynak gelirlerini artırılması için çaba gösterip finansal açıdan da Belediyenin refahını sağlaması gerekmektedir. Aksi halde çalışanları uzun vadede mağduriyet yaşayacaktırlar. Bu itibarla Dipkarpaz Belediyesi’nin hayat pahalılığı artışlarını çalışanların maaşlarına yansıtarak alacaklarını veya eksiklerini en erken bir zamanda ödemesi gerekmektedir”
 

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2021 15:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “İki egemen halk olarak oturup konuşacağız, çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır”
Tatar: “İki egemen halk olarak oturup konuşacağız, çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır”
Lefkoşa'da sahte para
Lefkoşa'da sahte para
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!
CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı
CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı
Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek
Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek
Olgun: "Ortak zemin için Genel Sekreter'in görevlendirmesi gerek"
Olgun: "Ortak zemin için Genel Sekreter'in görevlendirmesi gerek"
Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"
Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"
Belediye Başkanları: “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”
Belediye Başkanları: “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”
İzcan: “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır”
İzcan: “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır”
KTAMS, hükümetin vatandaşlık politikasını protesto etti
KTAMS, hükümetin vatandaşlık politikasını protesto etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim