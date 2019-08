Omağ Development: Ülkemiz kalkınsın diye...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin köklü ve lider firmalarından Omağ Group ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yaptıkları yatırımlarla isimlerinden oldukça söz ettiren Omağ Development, geçtiğimiz günlerde ise hem ülke hem de şirketin yeni açılımlar sağlaması adına önemli bir girişimde bulundu. Türk Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabbuhi Attar ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kutlu, iş birliği yapmak amacı ile Omağ Group Direktörleri Şaziye Omağ ve Kemal Omağ’ın davetlisi olarak ülkeye gelip bir dizi ziyaretlerde bulundu. Attar ve Kutlu’ya ziyaretlerinde şirket direktörlerinin yanı sıra Şirket Genel Müdürü Ekrem Soyşen, Koordinatör Mehmet Zeki Uzun, Finans Müdürü Kenan Evren Pınar eşlik etti. TÜRAP Genel Başkanı Attar ve Genel Başkan Yardımcısı Kutlu ziyaretleri çerçevesinde Başbakan Ersin Tatar, Turizm Bakanı Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile temaslarda bulundu. Omağ Group Direktörü Şaziye Omağ yaptığı açıklamada “50 yıllık geçmişimiz ve ülke halkının bize duyduğu güven neticesinde ülke ekonomisine her türlü katkıyı yapmak için çalışmak; sorumluluğumuzdur” diyerek hedeflerinin bütün KKTC firmalarına kendi alanlarında katkı sağlamak olduğunu kaydetti. TÜRAP Başkan ve Başkan Yardımcıları Attar ve Kutlu, Başbakan Tatar ve bakanlarla yaptıkları temaslara yüksek katılımlı Arap yatırımcıların katılım gösterdiği Arap Zirvesi’nin KKTC’de de gerçekleştirmek istediklerini ifade ederken Attar, 2019 yılı Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Arap Zirvesi’ne Başbakan Ersin Tatar’ı konuşmacı olarak davet etti.





Omağ: Hedefimiz bütün KKTC firmalarına kendi alanlarında katkı sağlamaktır Omağ Group davetlisi olarak ülkeye gelen TÜRAP Genel Başkanı Sabbuhi Attar ile Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kutlu temaslarının yanı sıra Lefkoşa Metehan, Yenikent ve Girne bölgelerinde yapım aşamasında olan Omağ Group projelerini ziyarette bulundu. Elit mimarisi ile dikkat çeken projelerin ziyaretleri sırasına Attar ve Kutlu Omağ Group yetkililerini tebrik ederken, Attar ve Kutlu Girne bölgesinde bazı yatırım alanlarını da yerinde inceledi. İlk olarak Omağ Group merkez binasında karşılanan TÜRAP yetkilileri, şirket direktörleri ve yönetim kurulu ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu toplantıda iş birliği konuları ele alınırken, Omağ Group Direktörleri, gelecek yıl Eylül ayında yapılmasını planladıkları ve 1000-1500 Arap yatırımcının katılımı hedeflenen organizasyonu, ekonominin paydaşları olan farklı sektörlerden firmalara katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştireceğiz diyerek, hedeflerinin bütün KKTC firmalarına kendi alanlarında katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Omağ Ailesi, Attar ve Kutlu’yu ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirirken, Omağ Group yetkilileri tarafından Attar ve Kutlu’ya ülke kültürüne ait armağanlar sunuldu.





Attar: Hedefimiz en kısa sürede bir organizasyon düzenleyip, Arap yatırımcıları KKTC’ye davet etmektir TÜRAP Genel Başkanı Sabbuhi Attar ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kutlu Omağ Group yetkilileri ile gerçekleştirdikleri toplantıda Türk Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TA Group’un gayrimenkul amaçlı kurulduğunu belirten TÜRAP yetkilileri, Arap ülkelerinden ileri döneme yönelik düzenlenen turlar ile İstanbul’a Arap yatırımcı getirilerek ihtiyaca göre çalışmalar sürdürüldüğü kaydedildi. Organizasyonun 5 farklı sektörden toplam 150 firmanın olması kaydı ile yapılabildiği vurgulandı. TÜRAP yetkilileri Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için bir dosya hazırlanması gerektiğini ifade ederken, organizasyonu 22 ülkenin büyükelçilerinin desteklediğini ve katılım gösterdiğini ifade etti. Taraflar benzer bir organizasyonun KKTC’de en kısa sürede hayata geçirilmesi ile ilgili işbirliği yapma kararı aldı. Sabbuhi Attar doğru şartları sağlamak ve bu organizasyonu en kısa sürede gerçekleştirmek amacı ile Omağ Group ile birlikte çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.





Tatar: “Yatırımcıların ülkemize yatırımlarını artırması için her türlü desteği vermeye hazırız” Başbakan Ersin Tatar TÜRAP Genel Başkanı Sabbuhi Attar ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kutlu’yu kabul etti. Tatar, Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde yabancı ülkelerinden gelecek yatırımcıların artması için gerekli çalışmalarda her türlü desteği hükümet olarak vermeye hazır olduklarını kaydetti. Tatar, böylesi bir davetten dolayı Omağ Development’e teşekkürlerini iletti. Kabulden duydukları memnuniyeti dile getiren Sabbuhi Attar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Araplar için öneminin yüksek olduğunu belirterek inşaat, turizm ve eğitim alanında her türlü katkıyı yapılabileceklerini belirtirken, Attar, Arap vatandaşı ve yatırımcıların vize konusuna ülkeye giriş çıkışlarda yaşadığı sorunu da dile getirdi. Her yıl bin 500 Arap yatırımcının katılım gösterdiği Arap Zirvesi’nden Tatar’a söz eden Attar, bu organizasyonda Türk Arap yatırımcıların buluştuğunu, buna benzer bir organizasyonun KKTC ‘de de olması için Omağ Group ile birlikte çalışma yapacaklarını kaydetti. Attar, 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan Arap Zirvesi’ne Başkan Ersin Tatar’ı konuşmacı olarak davet etti.



Kemal Omağ: “Ülkemizin kalkınması için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” Başbakan Ersin Tatar ile temaslar sırasında söz alan Omağ Group Direktörü Kemal Omağ, “ülkemizin kalkınması için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Omağ, hedeflerinin yabancı ülkelerden gelecek yatırımcıların ülkeye katkı sağlamaları ve bütün paydaşların bundan yararlanmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.





Üstel: Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteğe açığız TÜRAP Genel Başkanı Sabbuhi Attar ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kutlu, ziyaretleri çerçevesinde Turizm Bakanı Ünal Üstel ile temaslarda bulundu. Turizm Bakanı Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, böyle bir ziyaretin KKTC‘de olmasının ülke turizmi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti. Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteğe açık olduklarını belirten Üstel, Omağ Group’a teşekkürlerini bildirdi. Temaslar çerçevesinde TÜRAP’ın Arap ve Türk yatırımcılar için ticari üst olmaya çalıştığını belirten Attar, KKTC turizminin gelişimine katkıda bulunmak adına Araplarla iş birliklerinin sağlanması adına arabuluculuk görevini üstlenerek, Üstel’i n bin 500 Arap yatırımcının katılacağı organizasyona katılmasından mutluluk duyacaklarını kaydetti. Türkiye dışındaki organizasyonlar için de çalışmaların olduğunu belirten Attar, körfez ülkeleri içinde bir üss oluşturmak istediklerini kaydetti. Attar hedefin siyasi zorlukları aşıp iş birliği içinde ticari faaliyetler sağlanması olduğunu belirtti. Attar, Arap vatandaşlarının KKTC’ye gelişlerinde yaşadığı vize sorununu Bakan Üstel ile de paylaşırken, yaşanan sorundan haberdar oluklarını belirten Üstel, sorunun aşılması için gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti. TÜRAP Başkanları, KKTC turizmin Araplara yönelik açılımı içinde görüş alışverişinde bulundu.





Oğuz: Tarım ve gıda alanını geliştirecek organizasyonları destekliyoruz TÜRAP Başkanları ziyaretleri çevresinde tarım ve gıda alanında da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile temaslarda bulundu. Yapılan ziyarette Bakan Oğuz ülkede böyle bir sivil toplum örgütünün bulunmasından son derece memnun olduğunu dile getirirken Oğuz, tarım ve gıda alanında her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Oğuz ülkenin tarım alanı ile ilgili TÜRAP Başkanlarını bilgilendirdi. İhracatın tamamının Türkiye üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Oğuz, Arap ülkelerine Türkiye üzerinden hellim ihracatının yapılığını kaydetti. Her yıl Şubat ayında Dubai’de gerçekleşen tarım fuarından söz edilen ziyarette, Oğuz zeytin ve harupun Kıbrıs için önemine dikkat çekti. Oğuz ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sürekli destek olduğunu belirterek minnetlerini belirtti. Böyle bir kabulden dolayı teşekkürlerini ileten TÜRAP Genel Başkanı Sabbuhi Attar, tarım ve gıda alanında fuarlar yaptıklarını belirterek 2020 Nisan ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Tarım Zirvesi’ne Bakan Dursun Oğuz’u davet etti. Böylesi bir fuara katılımın ülke için önemine vurgu yapan Oğuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.