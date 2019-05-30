banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89580
ALTIN
243.040
DOLAR
5.8882
STERLİN
7.4324
EURO
6.5490
Kazak’a ağırceza tokadı
KAZAK’A AĞIRCEZA TOKADI
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
ÖZBAYRAK’IN DAVASI 17 HAZİRAN’A ERTELENDİ
İki dinlenci tutuklandı
İKİ DİNLENCİ TUTUKLANDI
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
banner307

Omaç Başat kabri başında anıldı

Omaç Başat kabri başında anıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:53
Omaç Başat kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümünün beşinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin bir araya geleceği anma töreni bugün (30 Mayıs Perşembe) Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

Oben: “Gerçek bir spor adamıydı”

Törende konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Omaç Başat’ın birçok spor federasyonunun kuruluşunda görev yapan, yönetimlerinde çalışan gerçek bir spor adamı olduğunu söyledi. Oben, “Aramızdan ayrıldığı güne kadar spor basınına hizmet etti. Bir ömrü ülke sporuna adayan bir abimizdi. Ondan çok şey öğrendik. Ondan öğrendiğimiz tecrübelerle belki de bugüne geldik” dedi.

Birinci: “Dürüstlüktü, çalışmaktı, spordaki aşktı”

KTSYD eski başkanı Ertan Birinci yaptığı konuşmada 1983 yılında kurulan KTSYD’de yönetim kurulunda Omaç Başat’ı tanımaya başladığını belirterek, “Spor yazarlığını yaşamının hiçbir devresinde ihmal etmedi. Omaç Başat dürüstlüktü, çalışmaktı, spordaki aşktı bence. Böylesi bir duayenle çalışma fırsatı bulan birisiyim. Onu anmaya, yaşatmaya ve yazamaya devam edeceğiz. Çünkü yeni neslin buna ihtiyacı var” dedi.

Kaçmaz: “Yol gösterici, kılavuzdu”

KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz yaptığı konuşmada Omaç Başat’ın yapacak çok daha işi olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Çünkü hiç bıkmayan, usanmayan, zamanla işi olmayan, sınır tanımayan, sporun her alanında aşk ve tutku ile mücadele eden biriydi. Onun girişimleri ile birçok temas yaptık. Hep üretmeye çalışan, spora bir noktadan katkıda bulunmaya çalışan abimizdi. Yol gösterici, kılavuzdu. Spor dünyamızın bu tür insanlara çok ihtiyacı var. Bu gibi insanların eksikliğini günümüzde çok hissediyoruz.”

Bekiroğulları ve Kaya: “Federasyonlarımız bugün varsa, emekleri büyüktür”

Törende Omaç Başat’ın kurulmasında yer aldığı federasyonlardan Masa Tenisi Federasyonu ve KKTC Voleybol Federasyonu başkanları Mustafa Bekiroğulları ve Enver Kaya da birer konuşma yaptı. Bekiroğlu konuşmasında “Bizim federasyonumuzun kurucu başkanlığını yaptı. Şu anda masa tenisi bu ülkede yaşıyorsa temellerini atan mihenk taşlarından birisidir” ifadelerini kullandı. Enver Kaya ise “O günden sonra çok uzun sürede ülke sporuna çeşitli görevlerde emek vermiş, ender yetiştirdiği spor adamlarından biriydi. Federasyonumuzun Asım Burç ile birlikte kurucu üyeleri arasında ve bugün 50’nci yılına gelmesinde büyük emek harcadı. Bugün eğer voleybol varsa Burç ile birlikte Başat’ın emekleri büyüktür” ifadelerini kullandı.

Hatay: “Omaç Başat anlatmakla bitmez”

Omaç Başat’ın çalışma arkadaşı spor yazarı Yücel Hatay, Başat’ı özlemle andıklarını belirtti. Hatay, “Omaç Başat benim çocukluk arkadaşımdı. Gazeteciliğe birlikte başladık. Anlatmakla bitmez. Çok sosyal bir kişiliği vardı. Sporun dışında pek bilinmez ama tiyatroculuğu vardı. Onunla ilgili bir belgesel yapabilsek sanırım yaptıklarını ileriye taşımak adına çok daha iyi olacaktır” dedi.

Başat aile adına teşekkür etti

Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat yaptığı konuşmada törene katılanlara ailesi adına teşekkür etti. Başat, “Omaç Başat anlatılacak birisi değildi. Bu kadar güzel dostlar arkadaşlıklar edindi. Nurlar içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Tören din görevlisinin okuduğu dualarla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Omaç Başat Anma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vadili’de Kaçak Et...
Vadili’de Kaçak Et...
Mağusa Kültür Derneği Çocuk Günü’nü Etkinliklerle Kutlayacak
Mağusa Kültür Derneği Çocuk Günü’nü Etkinliklerle Kutlayacak
Ubp Milletvekilleri Hasipoğlu Ve Berova’dan Değerlendirmeler
Ubp Milletvekilleri Hasipoğlu Ve Berova’dan Değerlendirmeler
LBO Çocuk Korosu Dünya Çocuk Günü’nde konser verecek
LBO Çocuk Korosu Dünya Çocuk Günü’nde konser verecek
Meclis'te hükümet programı görüşmesi devam ediyor
Meclis'te hükümet programı görüşmesi devam ediyor
İskele Belediyesi’nde plajlar “akıllı yaşam alanı” oluyor
İskele Belediyesi’nde plajlar “akıllı yaşam alanı” oluyor
Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk medyasıyla buluştu
Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk medyasıyla buluştu
Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 yıldır kültür sanatı destekleyen bir kurumdur”
Benter: “Vakıflar İdaresi, 448 yıldır kültür sanatı destekleyen bir kurumdur”
Girne Üniversitesi 2019 burs sıralama sınavı 10 Haziran’da yapılacak…
Girne Üniversitesi 2019 burs sıralama sınavı 10 Haziran’da yapılacak…
Din görevlileri birliğinin Kadir gecesi mesajı…
Din görevlileri birliğinin Kadir gecesi mesajı…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim