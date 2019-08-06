Oluwatobi T.V. Yusuf tutuklandı...

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Mehmet Sevinç, dün Narkotik ekibi tarafından zanlı Oluwatobi T.V. Yusuf’un huzurunda Hamitköy'de evinde yapılan aramada tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Sevinç, zanlının konu maddeyi 3.08.2019 tarihinde Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 3 gram olarak aldığını ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini anlattı. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.