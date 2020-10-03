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Ölümlü trafik kazası
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Ölümlü trafik kazası

20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:28
Ölümlü trafik kazası
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Cengizköy'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yeşilyurtlu 20 yaşındaki Mehmet Cilasun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre saat 19.00 sıralarındaki kaza, Güzelyurt-Lefke ana yolunda, Cengizköy’deki otobüs durağı civarında oldu.

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FB 939 plakalı salon aracıyla Lefke istikametine seyreden Yeşilyurtlu 20 yaşındaki Mehmet Cilasun, önünde kendisiyle aynı istikamette seyreden araçları sağından aşırı süratli ve dikkatsizce geçtiği sırada karşı şeritten araç geldiğini görünce kendi şeridine geçti. Ancak bu sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Cilasun'un aracı yolun solundan çıkarak toprak sete çarptıktan sonra takla attı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, kurtarılamadı.

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Son Güncelleme: 03.10.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
ölümTrafik KazasıMehmet Cilasun
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