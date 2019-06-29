Ölümlü trafik kazası

GİRNE-TATLISU ANA YOLUNDA KAZA

ŞERİT İHLALİ YAPAN MİNİBÜS, KAMYONLA ÇARPIŞTI

BİR YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ, 5 YOLCU YARALANDI

Girne-Tatlısu ana yolunda kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın (E) minibüste yolcu olduğu açıklandı.

Girne - Tatlısu ana yolunun 1- 2 kilometreleri arasında bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen kaza şerit ihlali nedeniyle oldu. Minibüs sağ şeride geçti, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı.

30 YAŞINDAKİ YILDIRIM KURTARILAMADI

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs şoförü Duran İnce, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yolcular Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KKTC’de 2019’da meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bu kazayla 14’e yükseldi.