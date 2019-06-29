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Ölümlü trafik kazası

Ölümlü trafik kazası

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
Ölümlü trafik kazası

GİRNE-TATLISU ANA YOLUNDA KAZA

ŞERİT İHLALİ YAPAN MİNİBÜS, KAMYONLA ÇARPIŞTI

BİR YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ, 5 YOLCU YARALANDI

Girne-Tatlısu ana yolunda kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım’ın (E) minibüste yolcu olduğu açıklandı.

Girne - Tatlısu ana yolunun 1- 2 kilometreleri arasında bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen kaza şerit ihlali nedeniyle oldu. Minibüs sağ şeride geçti, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Duran İnce (E-57), yönetimindeki TLR 463 plakalı minibüsle Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Minibüs, o esnada karşı istikametten gelen Mehmet Uzun (E-35) yönetimindeki PH 352 plakalı kamyonla çarpıştı. Sürücü ve bazı yolcular yoldan çıkıp bariyerlere çarparak durabilen minibüste sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı yolcular, ambulansla hastaneye sevk edildi.

30 YAŞINDAKİ YILDIRIM KURTARILAMADI

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs şoförü Duran İnce, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yolcular Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KKTC’de 2019’da meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bu kazayla 14’e yükseldi.

Son Güncelleme: 29.06.2019 13:41
Anahtar Kelimeler:
GirneTrafikKazaölüm
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