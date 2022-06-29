banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek“
Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca...
Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay maaşlara yansıtılacak“
Üstel: “Hayat pahalılığı önümüzdeki ay...
Ya göster ya artık istifa et
Ya göster ya artık istifa...
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
Benzinciler Birliği'nden açıklama!
banner404
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Ölümlü trafik kazası!

29 Haziran 2022 Çarşamba 08:50
Ölümlü trafik kazası!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.06. 2022 tarihinde, saat 17:45 raddelerinde Gazimağusa’da Eski Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ezgi ÖZOĞUL (K-30) , yönetimindeki RZ 732 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya Agajan SEYİDOV (E-26) ‘a çarpmıştır.

banner341
Kaza sonucu ağır yaralanan Agajan SEYİDOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.


Araç sürücüsü Ezgi ÖZOĞUL  tutuklanmış olup, tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde devam etmektedir.  Soruşturma devam eder.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümlerine YÖK’ten onay aldı
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümlerine YÖK’ten onay aldı
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi
Atun: “Söz verdiğimiz gibi KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacak”
Atun: “Söz verdiğimiz gibi KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacak”
İtfaiye Müdürlüğü: “1 Mayıs-31 Ekim arasında her türlü ateş yakmak yasak”
İtfaiye Müdürlüğü: “1 Mayıs-31 Ekim arasında her türlü ateş yakmak yasak”
KKTC’de Bir Haftada Toplam 26 Yangın Ve 17 Adet Hususi Servis Olayı Meydana Geldi
KKTC’de Bir Haftada Toplam 26 Yangın Ve 17 Adet Hususi Servis Olayı Meydana Geldi
Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı
Haftalık trafik raporu: 75 kaza, 15 yaralı
Tulga: “ABAD kararlarından sonra ilk kez işlenmiş bir ürünü AB’ye gümrüksüz ihraç etmiş olduk”
Tulga: “ABAD kararlarından sonra ilk kez işlenmiş bir ürünü AB’ye gümrüksüz ihraç etmiş olduk”
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Mersinlik Yangınının Çıkış Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırması Özel Bir Komite Tarafından Yürütülecek
Mersinlik Yangınının Çıkış Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırması Özel Bir Komite Tarafından Yürütülecek
Amcaoğlu Hayvansal Ürün İçermeyen Tüm İşlenmiş Gıdaların İhracatı İçin Çalıştıklarını Söyledi
Amcaoğlu Hayvansal Ürün İçermeyen Tüm İşlenmiş Gıdaların İhracatı İçin Çalıştıklarını Söyledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim