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Ölümlü trafik kazası

16 Kasım 2021 Salı 16:45
Ölümlü trafik kazası

2021 YILINDAKİ KAZALARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Tepebaşı-Akdeniz ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Sultan Kahraman hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün 13.30 sıralarında, Tepebaşı- Akdeniz ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında oldu. Muhammet Kahraman (E-27) yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç, Tepebaşı’ndan Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve toprak sete çarparak takla attı.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet Kahraman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sultan Kahraman (K-22) ve Sultan Ecrin Kahraman (K-4) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Sultan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Muhammet Kahraman ve Sultan Ecrin Kahraman’ın ise tedavileri halen devam ediyor.

Bugün yaşanan kaza ile 2021 yılında trafik kazasından hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.

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Son Güncelleme: 16.11.2021 18:07
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